Казахстан для Эстонии является воротами в Азию — президент Алар Карис

— Господин Президент, добро пожаловать в Казахстан. Как Вы оцениваете текущий уровень казахстанско-эстонских отношений? Какие направления сотрудничества, на Ваш взгляд, не до конца используют имеющийся потенциал — цифровизация, логистика, IT, зеленая экономика?

— Прежде всего, большое спасибо. Для меня большая честь находиться здесь, в Казахстане, в Астане. Это мой второй визит в Казахстан — предыдущий был в 2011 году, то есть достаточно давно, и впервые я здесь в качестве Президента. В моем государственном визите меня сопровождают восемь бизнес-делегаций, представляющих более 40 компаний. На данный момент наши отношения находятся на очень хорошем уровне. Обе страны выполняют роль ворот: Эстония — в Европу, а Казахстан — в Азию. Мы стремимся укреплять наше бизнес-партнерство, которое сейчас пока не очень велико — около 50 миллионов евро, — но мы хотим расширять его как в традиционных секторах, так и в новых областях, таких как deep-tech и искусственный интеллект, что также является важной темой для меня. Мы подписали несколько меморандумов о взаимопонимании, поэтому я убежден, что в ближайшие годы наше сотрудничество будет активно развиваться.

— Эстония — один из лидеров цифровой трансформации в Европе. Какие практики или технологии могли бы стать основой для совместных проектов с Казахстаном, учитывая курс Президента Токаева на Digital Kazakhstan 2.0?

— Это, безусловно, сфера, в которой мы можем поделиться своим опытом с Казахстаном — как с Правительством, так и с обществом. Мы начали цифровизацию почти 30 лет назад, фактически с нуля, и со временем поняли, что нужно делать и, что еще важнее, чего делать не следует. Сегодня вся страна цифровизирована в том смысле, что все услуги доступны онлайн — вы можете даже вступить в брак в режиме онлайн. Это просто и удобно. Но для того, чтобы такая система работала, необходимы лидерство и доверие: доверие к государству, доверие к технологиям. На раннем этапе мы также сделали цифровые удостоверения личности обязательными, что сыграло огромную роль.

Еще одним важным шагом стал проект под названием «Tiger Leap», в рамках которого мы обеспечили все школы компьютерами и начали формировать цифровую грамотность у детей. Это значительно упростило дальнейшую цифровизацию.

Сегодня все говорят об искусственном интеллекте. Казахстан проделывает отличную работу, и мы также движемся вперед. В Эстонии мы запустили инициативу «AI Leap», вновь начиная со школ — обучая учителей и учеников тому, как использовать ИИ. Мы сотрудничаем с крупными мировыми компаниями, такими как Google и Microsoft, чтобы предоставлять детям платформы искусственного интеллекта бесплатно и адаптировать их для использования в школах. Мы начали это в текущем году, и это также может стать сферой сотрудничества с Казахстаном.

— В условиях глобальной турбулентности многие государства пересматривают экономические маршруты. Насколько Эстония заинтересована в Казахстане как в транспортно-логистическом и инвестиционном узле между Европой и Азией? Какие перспективы Вы видите?

— У меня в делегации присутствует ряд компаний, работающих в сфере логистики и транспортировки, и они уже довольно давно ведут деятельность здесь в Казахстане — это далеко не первый их визит. У Эстонии отличные гавани и порты, и сотрудничество в этой области является одним из ключевых элементов нашего визита. Мы также подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в портовой сфере. Поскольку Казахстан является страной, не имеющей выхода к морю, мы можем предоставить доступ и возможности, которые будут способствовать экономической активности страны.

— Казахстан входит в число «средних держав», и ведет многовекторную внешнюю политику. Как Вы оцениваете роль Казахстана в укреплении европейской и евразийской безопасности?

— Я считаю, что Казахстан справляется весьма успешно. Он расположен между двумя крупными державами — Китаем и Россией, — и каждой стране приходится ориентироваться в современном мире, который, к сожалению, характеризуется конфликтами и войнами. Это сложно для Казахстана, и также сложно для Эстонии.

Мы все хотим, чтобы эти конфликты завершились в ближайшие годы. Ваш Президент и я также обсуждали роль Организации Объединенных Наций и необходимость ее реформирования, чтобы повысить эффективность работы. У ООН нет альтернативы, когда речь идет о предотвращении войн и конфликтов.

— Вчера Вы встретились с Касым-Жомартом Токаевым и провели переговоры в узком формате. Как бы Вы охарактеризовали встречу?

— У нас состоялась очень хорошая беседа, сначала с участием наших делегаций, а затем в формате тет-а-тет с Президентом Токаевым. Мы обсудили широкий круг вопросов: недавние и предстоящие визиты, геополитическую ситуацию и двустороннее сотрудничество. Беседа была открытой и конструктивной, и наши позиции полностью совпадают.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

— Центральная Азия сегодня становится стратегическим регионом для ЕС. Какие возможности Вы рассматриваете в диалоге ЦА–ЕС, и какую роль в этом процессе играет Казахстан как самый крупный экономический партнер Европы в регионе?

— Европа является крупнейшим экономическим партнером Казахстана, как вы уже упомянули, и это партнерство будет только развиваться. Разумеется, существуют такие вопросы, как тарифы и визовые требования, над которыми нам необходимо работать, чтобы наши страны стали еще ближе. Европа — это большой рынок для Казахстана, а Казахстан — важный партнер для Европы. Мы также развиваем новые транзитные маршруты между Казахстаном и Европой, и я считаю, что дела движутся в правильном направлении.

— А что Вы думаете о процессе получения шенгенской визы для наших граждан? Возможно ли, что в будущем он будет упрощен?

— Этот вопрос также обсуждался на нашей встрече вчера. Нам следует работать над упрощением визовых процедур, потому что людям необходимо перемещаться — встречаться, налаживать контакты, сотрудничать. Даже в цифровую эпоху важнейшим остается живое общение. Мы хотим, чтобы граждане Казахстана могли посещать Эстонию, а эстонцы — Казахстан.

Одной из сфер, по которой мы подписали меморандум о взаимопонимании, является высшее образование. Со мной здесь находятся ректоры шести университетов, и мы провели встречу с казахстанскими ректорами, чтобы обсудить будущие возможности, обмен студентами и сотрудничество исследователей и ученых.

Наши отношения находятся на очень хорошем уровне. Я уверен, что этот визит укрепит наше сотрудничество и сделает двусторонние отношения еще лучше. Как я уже упоминал, Казахстан является для Эстонии воротами в Азию, и мы надеемся, что Эстония станет воротами в Европу для Казахстана.

Напомним, вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Эстонии Алара Кариса в Акорде.

Позже Президенты провели встречу тет-а-тет.

Глава Эстонии подчеркнул, что видит значительный потенциал для наращивания двусторонних экономических связей.