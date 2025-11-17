Президент Эстонии Алар Карис прибыл в Акорду

Президент Эстонии впервые прибыл в Астану с государственным визитом.

Фото: Акорда

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

Фото: Акорда

Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Алар Карис прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК.

После этого началась встреча Глав двух государств в узком составе.

Ожидается, что вместе с главой Эстонии в Астану прибудет бизнес-делегация из 40 человек, а также Совет ректоров университетов и руководители ряда высших учебных заведений.

Что объединяет Астану и Таллин, и каковы перспективы сотрудничества двух стран - в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.