    16:06, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Эстонии Алар Карис прибыл в Акорду

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Эстонии Алара Кариса в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: Акорда

    Президент Эстонии впервые прибыл в Астану с государственным визитом.

    п
    Фото: Акорда

    По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

    п
    Фото: Акорда

    Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Алар Карис прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК.

    После этого началась встреча Глав двух государств в узком составе.

    Ожидается, что вместе с главой Эстонии в Астану прибудет бизнес-делегация из 40 человек, а также Совет ректоров университетов и руководители ряда высших учебных заведений.

    Что объединяет Астану и Таллин, и каковы перспективы сотрудничества двух стран - в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Казахстан Международные отношения Эстония
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
