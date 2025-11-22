Геннадий Головкин станет новым президентом федерации World Boxing
Международная федерация любительского бокса World Boxibg опубликовала итоговый список кандидатов на выборы руководящего состава, которые состоятся 23 ноября, передает Kazinform.
До настоящего времени было 2 кандидата на пост президента World Boxing — казахстанец Геннадий Головкин и греческий функционер Харис Мариолис. Однако, в итоговый список претендентов он не вошел. В этой связи Головкин остался единственным кандидатом на пост президента World Boxing.
— Заключение Независимой комиссии по проверке, которая рассмотрела заявки всех мужчин и женщин, первоначально выдвинувших свои кандидатуры на выборах в октябре 2025 года, означает, что теперь на пост президента претендует один кандидат — Геннадий Головкин из Казахстана. В соответствии с действующим Уставом World Boxing (ЗДЕСЬ), который гласит (Выборы: Пункт 11.15): «Единогласное одобрение Конгресса принимается, если на любую должность выдвинут только один кандидат», это означает, что Геннадий Головкин станет президентом World Boxing путем аккламации на Конгрессе в воскресенье, 23 ноября 2025 года, когда он примет пост от действующего президента Бориса ван дер Ворста, — говорится в официальном заявлении World Boxing.
Также будут проведены выборы вице-президента и членов Исполкома, на все позиции также претендует Головкин.
Отмечено, что все кандидаты прошли проверку Независимой комиссией по верификации, в которую вошли три внешних эксперта. Процесс сопровождала авторитетная международная организация Sport Resolutions, специализирующаяся на спортивном арбитраже и медиации.
Добавим, что World Boxing признана Международным олимпийским комитетом и будет отвечать за бокаерский турнир летних Олимпийских игр 2028 года.
Ранее сам Геннадий Головкин рассказал о задачах, которые он намерен решить, будучи президентом World Boxing.
Альберт Ахметов