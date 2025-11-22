Геннадий Головкин станет новым президентом федерации World Boxing

До настоящего времени было 2 кандидата на пост президента World Boxing — казахстанец Геннадий Головкин и греческий функционер Харис Мариолис. Однако, в итоговый список претендентов он не вошел. В этой связи Головкин остался единственным кандидатом на пост президента World Boxing.

Скрин с сайта World Boxing

— Заключение Независимой комиссии по проверке, которая рассмотрела заявки всех мужчин и женщин, первоначально выдвинувших свои кандидатуры на выборах в октябре 2025 года, означает, что теперь на пост президента претендует один кандидат — Геннадий Головкин из Казахстана. В соответствии с действующим Уставом World Boxing (ЗДЕСЬ), который гласит (Выборы: Пункт 11.15): «Единогласное одобрение Конгресса принимается, если на любую должность выдвинут только один кандидат», это означает, что Геннадий Головкин станет президентом World Boxing путем аккламации на Конгрессе в воскресенье, 23 ноября 2025 года, когда он примет пост от действующего президента Бориса ван дер Ворста, — говорится в официальном заявлении World Boxing.

Также будут проведены выборы вице-президента и членов Исполкома, на все позиции также претендует Головкин.

Отмечено, что все кандидаты прошли проверку Независимой комиссией по верификации, в которую вошли три внешних эксперта. Процесс сопровождала авторитетная международная организация Sport Resolutions, специализирующаяся на спортивном арбитраже и медиации.

Добавим, что World Boxing признана Международным олимпийским комитетом и будет отвечать за бокаерский турнир летних Олимпийских игр 2028 года.

Ранее сам Геннадий Головкин рассказал о задачах, которые он намерен решить, будучи президентом World Boxing.

Альберт Ахметов