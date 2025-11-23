РУ
    09:33, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Silk Way Star: яркое событие, объединившее мировую музыкальную индустрию в Астане

    Столица Казахстана на один вечер превратилась в центр культурного притяжения региона. В Астане состоялся гранд-финал первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star, по итогам которого победу одержала представительница Монголии Мишель Джозеф, передает агентство Kazinform.

    Silk Way Star
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Еще до начала прямого эфира в зале ощущалось ожидание большого события.

    Автандил Абесламидзе
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    Мишель Джозеф
    Фото: Викто Федюнин / Kazinform

    Зрители собирались вдоль красной дорожки, приветствуя финалистов, членов международного жюри, медиа и казахстанских артистов — гостей вечера.

    Язмин Азиз
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Каждое появление сопровождалось вспышками камер и аплодисментами.

    Представительница жюри из Малайзии Дато Дания
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    Представитель жюри из Армении Вреж Киракосян
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

     Особое внимание привлек выход специального гостя вечера казахстанского певца Димаша Кудайбергена.

    Димаш Кудайберген
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Торжественную часть открыло приветствие Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученное Государственным советником РК Ерланом Карином. 

    Silk Way Star
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    В обращении подчеркивалось, что Silk Way Star призван укреплять культурный диалог азиатских стран и расширять гуманитарные связи между народами.

    Silk Way Star
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Этот посыл стал смысловым стержнем всей программы. Его одинаково тепло восприняли и гости в зале, и участники проекта, готовившиеся к финальным выступлениям за кулисами.

    Silk Way Star
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    С первыми аккордами на сцену вышли финалисты — представители Малайзии, Грузии, Китая, Армении, Монголии, Узбекистана и Казахстана. 

    Язмин Азиз (Малайзия)
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    Саро Геворгян (Армения)
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Каждый исполнил композицию на родном языке, превращая сцену в своеобразную музыкальную карту Азии.

    Чжан Хэ Сюань (Китай)
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    Автандил Абесламидзе (Грузия)
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Постановки отличались выверенными световыми решениями, динамичным визуальным контентом и стилизованными образами, подготовленными казахстанскими художниками по костюмам специально для проекта.

    Мишель Джозеф (Монголия)
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    Мадинабону Адылова (Узбекистан)
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    ALEM
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    За кулисами шла не менее напряженная работа. Стилисты завершали подготовку образов, хореографы давали последние рекомендации, а родные участников внимательно следили за происходящим на сцене.

    Silk Way Star: яркое событие, объединившее мировую музыкальную индустрию в Астане — фоторепортаж
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    Silk Way Star: яркое событие, объединившее мировую музыкальную индустрию в Астане — фоторепортаж
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Атмосфера поддерживалась в максимальном эмоциональном напряжении: зал реагировал на каждый номер бурными аплодисментами.

    Silk Way Star: әлемдік музыка индустриясын біріктіретін жарқын жоба
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    Silk Way Star
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Кульминация наступила, когда народный артист Казахстана Димаш Кудайберген объявил имя победителя под громкие аплодисменты и световое оформление, подчеркнувшее важность момента.

    Silk Way Star
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Награду вручили партнер Телерадиокомплекса Президента РК — руководитель Бюро Евразии CMG Ван Дэлу и генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева.

    Silk Way Star
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    Silk Way Star
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Silk Way Star стал итогом масштабной Международной подготовки.

    Silk Way Star
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Над проектом работали казахстанские педагоги по вокалу, хореографы, режиссеры, дизайнеры и технические службы. Репетиции, перестройки сцены, подготовка визуальных решений — каждая деталь проходила через многократные корректировки.

    Мишель Джозеф
    Фото: Kazinform

    Во время финала вся команда наблюдала за выступлениями, синхронизацией технических систем и качеством трансляции. Именно этот слаженный труд обеспечил высокое визуальное и эмоциональное впечатление от гранд-финала.

    Silk Way Star: яркое событие, объединившее мировую музыкальную индустрию в Астане — фоторепортаж
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Победитель определялся по комбинированной системе: 50% — оценки жюри, 50% — голоса зрителей.

    Silk Way Star: яркое событие, объединившее мировую музыкальную индустрию в Астане — фоторепортаж
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Прямую трансляцию вел телеканал Jibek Joly, а параллельные эфиры состоялись в Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.

    Silk Way Star: яркое событие, объединившее мировую музыкальную индустрию в Астане — фоторепортаж
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Silk Way Star стал пространством, где соединились культуры, стили, вокальные школы и человеческие истории.

    Silk Way Star: яркое событие, объединившее мировую музыкальную индустрию в Астане — фоторепортаж
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    За проектом следили миллионы зрителей в десятках стран. Совокупная аудитория всех эпизодов превысила 1 млрд человек.

    Silk Way Star: яркое событие, объединившее мировую музыкальную индустрию в Астане — фоторепортаж
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Проект Silk Way Star реализован в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).

    Silk Way Star: яркое событие, объединившее мировую музыкальную индустрию в Астане — фоторепортаж
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    Культура Армения Казахстан Китай Конкурс Silk Way Star Малайзия Узбекистан Новости шоу-бизнеса в мире Грузия Музыка Центральная Азия Монголия
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
