Silk Way Star: яркое событие, объединившее мировую музыкальную индустрию в Астане
Столица Казахстана на один вечер превратилась в центр культурного притяжения региона. В Астане состоялся гранд-финал первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star, по итогам которого победу одержала представительница Монголии Мишель Джозеф, передает агентство Kazinform.
Еще до начала прямого эфира в зале ощущалось ожидание большого события.
Зрители собирались вдоль красной дорожки, приветствуя финалистов, членов международного жюри, медиа и казахстанских артистов — гостей вечера.
Каждое появление сопровождалось вспышками камер и аплодисментами.
Особое внимание привлек выход специального гостя вечера казахстанского певца Димаша Кудайбергена.
Торжественную часть открыло приветствие Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученное Государственным советником РК Ерланом Карином.
В обращении подчеркивалось, что Silk Way Star призван укреплять культурный диалог азиатских стран и расширять гуманитарные связи между народами.
Этот посыл стал смысловым стержнем всей программы. Его одинаково тепло восприняли и гости в зале, и участники проекта, готовившиеся к финальным выступлениям за кулисами.
С первыми аккордами на сцену вышли финалисты — представители Малайзии, Грузии, Китая, Армении, Монголии, Узбекистана и Казахстана.
Каждый исполнил композицию на родном языке, превращая сцену в своеобразную музыкальную карту Азии.
Постановки отличались выверенными световыми решениями, динамичным визуальным контентом и стилизованными образами, подготовленными казахстанскими художниками по костюмам специально для проекта.
За кулисами шла не менее напряженная работа. Стилисты завершали подготовку образов, хореографы давали последние рекомендации, а родные участников внимательно следили за происходящим на сцене.
Атмосфера поддерживалась в максимальном эмоциональном напряжении: зал реагировал на каждый номер бурными аплодисментами.
Кульминация наступила, когда народный артист Казахстана Димаш Кудайберген объявил имя победителя под громкие аплодисменты и световое оформление, подчеркнувшее важность момента.
Награду вручили партнер Телерадиокомплекса Президента РК — руководитель Бюро Евразии CMG Ван Дэлу и генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева.
Silk Way Star стал итогом масштабной Международной подготовки.
Над проектом работали казахстанские педагоги по вокалу, хореографы, режиссеры, дизайнеры и технические службы. Репетиции, перестройки сцены, подготовка визуальных решений — каждая деталь проходила через многократные корректировки.
Во время финала вся команда наблюдала за выступлениями, синхронизацией технических систем и качеством трансляции. Именно этот слаженный труд обеспечил высокое визуальное и эмоциональное впечатление от гранд-финала.
Победитель определялся по комбинированной системе: 50% — оценки жюри, 50% — голоса зрителей.
Прямую трансляцию вел телеканал Jibek Joly, а параллельные эфиры состоялись в Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.
Silk Way Star стал пространством, где соединились культуры, стили, вокальные школы и человеческие истории.
За проектом следили миллионы зрителей в десятках стран. Совокупная аудитория всех эпизодов превысила 1 млрд человек.
Проект Silk Way Star реализован в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).