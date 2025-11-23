Silk Way Star: яркое событие, объединившее мировую музыкальную индустрию в Астане

Еще до начала прямого эфира в зале ощущалось ожидание большого события.

Зрители собирались вдоль красной дорожки, приветствуя финалистов, членов международного жюри, медиа и казахстанских артистов — гостей вечера.

Каждое появление сопровождалось вспышками камер и аплодисментами.

Особое внимание привлек выход специального гостя вечера казахстанского певца Димаша Кудайбергена.

Торжественную часть открыло приветствие Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученное Государственным советником РК Ерланом Карином.

В обращении подчеркивалось, что Silk Way Star призван укреплять культурный диалог азиатских стран и расширять гуманитарные связи между народами.

Этот посыл стал смысловым стержнем всей программы. Его одинаково тепло восприняли и гости в зале, и участники проекта, готовившиеся к финальным выступлениям за кулисами.

С первыми аккордами на сцену вышли финалисты — представители Малайзии, Грузии, Китая, Армении, Монголии, Узбекистана и Казахстана.

Каждый исполнил композицию на родном языке, превращая сцену в своеобразную музыкальную карту Азии.

Постановки отличались выверенными световыми решениями, динамичным визуальным контентом и стилизованными образами, подготовленными казахстанскими художниками по костюмам специально для проекта.

За кулисами шла не менее напряженная работа. Стилисты завершали подготовку образов, хореографы давали последние рекомендации, а родные участников внимательно следили за происходящим на сцене.

Атмосфера поддерживалась в максимальном эмоциональном напряжении: зал реагировал на каждый номер бурными аплодисментами.

Кульминация наступила, когда народный артист Казахстана Димаш Кудайберген объявил имя победителя под громкие аплодисменты и световое оформление, подчеркнувшее важность момента.

Награду вручили партнер Телерадиокомплекса Президента РК — руководитель Бюро Евразии CMG Ван Дэлу и генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева.

Silk Way Star стал итогом масштабной Международной подготовки.

Над проектом работали казахстанские педагоги по вокалу, хореографы, режиссеры, дизайнеры и технические службы. Репетиции, перестройки сцены, подготовка визуальных решений — каждая деталь проходила через многократные корректировки.

Во время финала вся команда наблюдала за выступлениями, синхронизацией технических систем и качеством трансляции. Именно этот слаженный труд обеспечил высокое визуальное и эмоциональное впечатление от гранд-финала.

Победитель определялся по комбинированной системе: 50% — оценки жюри, 50% — голоса зрителей.

Прямую трансляцию вел телеканал Jibek Joly, а параллельные эфиры состоялись в Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и Монголии.

Silk Way Star стал пространством, где соединились культуры, стили, вокальные школы и человеческие истории.

За проектом следили миллионы зрителей в десятках стран. Совокупная аудитория всех эпизодов превысила 1 млрд человек.

Проект Silk Way Star реализован в рамках соглашения между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG).