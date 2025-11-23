Касым-Жомарт Токаев поздравил участников международного проекта Silk Way Star

Уважаемые участники Silk Way Star!

Поздравляю вас с завершением престижного международного музыкального конкурса!

Silk Way Star — это уникальная инициатива, призванная способствовать развитию духовного взаимодействия стран Азии и упрочению уз дружбы между нашими народами.

Проект стал ярким примером культурной дипломатии, продемонстрировав традиции и творческие достижения наших стран. Мероприятия такого масштаба укрепляют наше единство и служат широкому продвижению общих ценностей.

Выражаю искреннюю признательность медиакорпорации China Media Group за значительный вклад в успешную реализацию данного проекта. Благодарю талантливых участников из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи!

Каждый из вас продемонстрировал высокий уровень мастерства и завоевал симпатии миллионов зрителей!

Уверен, в будущем вам покорятся новые вершины!

Желаю вам благополучия и успехов!

Напомним, сегодня в Астане проходит финальное шоу первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star. Прямую трансляцию ведет телеканал Jibek Joly.