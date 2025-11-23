РУ
    Касым-Жомарт Токаев поздравил участников международного проекта Silk Way Star

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил участников международного проекта Silk Way Star с завершением престижного международного музыкального конкурса, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.  

    Фото: Kazinform \ Виктор Федюнин

    Уважаемые участники Silk Way Star!

    Поздравляю вас с завершением престижного международного музыкального конкурса!

    Silk Way Star — это уникальная инициатива, призванная способствовать развитию духовного взаимодействия стран Азии и упрочению уз дружбы между нашими народами.

    Проект стал ярким примером культурной дипломатии, продемонстрировав традиции и творческие достижения наших стран. Мероприятия такого масштаба укрепляют наше единство и служат широкому продвижению общих ценностей.

    Выражаю искреннюю признательность медиакорпорации China Media Group за значительный вклад в успешную реализацию данного проекта. Благодарю талантливых участников из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи!

    Каждый из вас продемонстрировал высокий уровень мастерства и завоевал симпатии миллионов зрителей!

    Уверен, в будущем вам покорятся новые вершины!

     Желаю вам благополучия и успехов!

    Напомним, сегодня в Астане проходит финальное шоу первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star.  Прямую трансляцию ведет телеканал Jibek Joly. 

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Silk Way Star
