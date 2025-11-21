Казахстан готов увеличить экспорт в Армению до 350 млн долларов

– Особое внимание мы уделили активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Достигнута договоренность о принятии конкретных мер по увеличению объемов взаимной торговли и расширению номенклатуры товаров. Для наращивания взаимного товарооборота Казахстан готов предложить армянскому рынку товары на общую сумму 350 млн долларов. Мы также выразили готовность поддержать экспортный потенциал Армении и подчеркнули важность реализации инвестиционных проектов. Достигнута договоренность о принятии практических шагов для укрепления связей между предпринимателями. Созданный Деловой совет «Казахстан-Армения» призван объединить представителей бизнеса двух стран и содействовать в реализации взаимовыгодных проектов, – считает Глава государства.

В сврю очередь, Никол Пашинян вновь подтвердил готовность армянской стороны к расширению сотрудничества по широкому спектру направлений

– Казахстан очень важен для нас, потому что в это значимое время у нас была возможность провести встречи в Алматы между нашим министром иностранных дел и министром иностранных дел Азербайджана. Это очень многое значит для нас. Не секрет, что мир между Арменией и Азербайджаном основывается на Алматинской декларации, которая имеет конкретное политическое значение и символизм. Я очень рад, что в результате моего официального визита отношения между Арменией и Казахстаном поднялись на уровень стратегического партнерства. Это означает новый уровень развития нашего взаимодействия в регионе, – сказал Премьер-министр Армении.

Напомним, Никол Пашинян впервые прибыл в Астану с официальным визитом. Вчера гостя в аэропорту встретил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Сегодня, 21 ноября, Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Акорду.

После чего Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Армении. По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян приняли Совместное заявление.

В рамках официального визита Глава государства наградил Премьер-министра Армении орденом «Алтын Қыран».