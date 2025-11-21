Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Армении

— Уважаемый Никол Воваевич, добро пожаловать в Казахстан! Ваш визит имеет особое значение. Мы уверены, что он придаст значительный импульс развитию стратегического партнерства между нашими странами. Это Ваш первый визит в Казахстан. Казахский народ испытывает большое уважение к народу Армении, его истории, традициям и культуре. В ходе визита будет подписан ряд важных соглашений. — сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, Никол Пашинян поблагодарил Президента Казахстана за приглашение посетить Казахстан.

— Многоуважаемый Президент Республики Казахстан, позвольте Вас поблагодарить за приглашение посетить с официальным визитом Казахстан и за теплый прием в Астане. Этот визит придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям. Считаю, что это новая эпоха в наших отношениях открылась благодаря Вашему официальному визиту в Республику Армения в прошлом году, по итогам которого мы подписали ряд важнейших соглашений, часть из которых уже реализована, остальные — в процессе реализации. Для меня большая честь находиться с официальным визитом в Казахстане! — сказал Премьер-министр Армении.

Фото: Акорда

Никол Пашинян впервые прибыл в Астану с официальным визитом. Вчера гостя в аэропорту встретил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Сегодня, 21 ноября, Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Акорду.

В рамках визита запланирован ряд встреч по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

