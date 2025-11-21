РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:09, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Армении

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Kazinform. 

    Пашинян Токаев
    Фото: Акорда

    — Уважаемый Никол Воваевич, добро пожаловать в Казахстан! Ваш визит имеет особое значение. Мы уверены, что он придаст значительный импульс развитию стратегического партнерства между нашими странами. Это Ваш первый визит в Казахстан. Казахский народ испытывает большое уважение к народу Армении, его истории, традициям и культуре. В ходе визита будет подписан ряд важных соглашений. — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    В свою очередь, Никол Пашинян поблагодарил Президента Казахстана за приглашение посетить Казахстан.

    — Многоуважаемый Президент Республики Казахстан, позвольте Вас поблагодарить за приглашение посетить с официальным визитом Казахстан и за теплый прием в Астане. Этот визит придаст новый импульс нашим двусторонним отношениям. Считаю, что это новая эпоха в наших отношениях открылась благодаря Вашему официальному визиту в Республику Армения в прошлом году, по итогам которого мы подписали ряд важнейших соглашений, часть из которых уже реализована, остальные — в процессе реализации. Для меня большая честь находиться с официальным визитом в Казахстане! — сказал Премьер-министр Армении. 

    Пашинян токаев
    Фото: Акорда

    Никол Пашинян впервые прибыл в Астану с официальным визитом. Вчера гостя в аэропорту встретил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

    Сегодня, 21 ноября, Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Акорду. 

    В рамках визита запланирован ряд встреч по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

    О новом этапе в казахстанско-армянских отношениях — читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

     

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана Армения
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
