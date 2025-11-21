Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Акорду

Никол Пашинян впервые прибыл в Астану с официальным визитом. По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча в узком составе.

Фото: Акорда

В рамках визита Премьер-министра Армении запланирован ряд встреч по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

Ранее гостя в аэропорту встретил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

О новом этапе в казахстанско-армянских отношениях — читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.