Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Акорду
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.
Никол Пашинян впервые прибыл в Астану с официальным визитом. По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.
Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча в узком составе.
В рамках визита Премьер-министра Армении запланирован ряд встреч по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
Ранее гостя в аэропорту встретил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
