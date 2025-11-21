РУ
    11:09, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Акорду

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Акорду
    Фото: Акорда

    Никол Пашинян впервые прибыл в Астану с официальным визитом. По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Акорду
    Фото: Акорда
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Акорду
    Фото: Акорда

    Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча в узком составе.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Акорду
    Фото: Акорда

    В рамках визита Премьер-министра Армении запланирован ряд встреч по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

    Ранее гостя в аэропорту встретил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

    О новом этапе в казахстанско-армянских отношениях — читайте в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Армения Казахстан Международные отношения
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
