Глава государства наградил Премьер-министра Армении орденом «Алтын Қыран»

– Под Вашим дальновидным руководством Армения уверенно встала на путь устойчивого прогресса, упрочила позиции на международной арене, показала пример продуманной, ответственной политики, будь это внутренняя или внешняя политика. В сложнейшей геополитической ситуации Вы проявили такое ценное качество, как умение принимать нестандартные волевые решения, которые, несомненно, принесут пользу всему армянскому народу. Вне всякого сомнения, это говорит о том, что дружественная, братская Армения выбрала путь мирного, устойчивого развития, в чем Ваша историческая заслуга. Особо хотелось бы отметить Вашу весомую роль в продвижении мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и подписании соответствующего итогового документа в Вашингтоне, – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодня казахско-армянские межгосударственные отношения выходят на уровень стратегического партнерства.

– В значительной степени этому способствовало Ваше активное участие в развитии многогранного сотрудничества между нашими странами. В знак признания Вашей исключительной роли и выдающегося вклада в развитие казахско-армянских отношений мною принято решение вручить сегодня Вам высшую государственную награду Республики Казахстан – орден «Алтын Қыран». Уверен, это событие станет еще одним ярким символом нерушимого братства, взаимного доверия и общей устремленности в будущее наших народов, – заявил Глава государства.

Никол Пашинян выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и всему казахскому народу за присуждение ему высшей государственной награды Казахстана и подчеркнул, что воспринимает эту награду как знак особого уважения к армянскому народу.

– Для меня большая честь – быть удостоенным высшей награды братской Республики Казахстан и получить ее лично от Вас. Вы являетесь очень опытным политиком, государственным деятелем, дипломатом, и Ваша оценка многого стоит. Уверен, что эта награда послужит дальнейшему развитию не только двусторонних отношений, но и всего нашего большого региона, – отметил Премьер-министр Армении.

Никол Пашинян впервые прибыл в Астану с официальным визитом. Вчера гостя в аэропорту встретил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Сегодня, 21 ноября, Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Акорду.

После чего Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Армении.

