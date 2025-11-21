Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян приняли Совместное заявление

Также в присутствии Президента Казахстана и Премьер-министра Армении члены официальных делегаций обменялись следующими межправительственными и межведомственными документами:

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о передаче, использовании, защите и сохранности секретных сведений; Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств Республики Казахстан в Республике Армения и Республики Армения в Республике Казахстан; Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения на 2026–2030 годы; Меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством территориального управления и инфраструктур Республики Армения; Меморандум о сотрудничестве между Министерством искусственного интеллекта и цифровизации Республики Казахстан и Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения; Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством экономики Республики Армения о сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией; План действий между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики Армения на 2026–2027 годы; План основных мер по развитию сотрудничества между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Республики Армения на 2026–2027 годы; Соглашение между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Республики Армения о создании Казахстанско-Армянского Делового Совета; Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным учреждением «Национальная библиотека Республики Казахстан» и Государственной некоммерческой организацией «Национальная библиотека Армении»; Меморандум о сотрудничестве между НАО «Государственный центр поддержки национального кино» и Фондом кино Армении; Меморандум о сотрудничестве между Национальным музеем искусств Республики Казахстан имени А.Кастеева и Специальным научно-производственным объединением «Национальная галерея Армении»; Меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Министерством территориального управления и инфраструктур Республики Армения; Меморандум о сотрудничестве в области науки и высшего образования между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения; Соглашение о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Дипломатической школой Министерства иностранных дел Республики Армения.

Напомним, Никол Пашинян впервые прибыл в Астану с официальным визитом. Вчера гостя в аэропорту встретил Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Сегодня, 21 ноября, Премьер-министр Армении Никол Пашиняна прибыл в Акорду, после чего состоялись переговоры.