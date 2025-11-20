РУ
    14:03, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Инициативу о сокращенном рабочем дне для работающих родителей прокомментировали в Правительстве

    Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин в кулуарах Сената высказался по поводу предложения депутатов о сокращении рабочего дня для работающих родителей.

    часы
    Фото: pixabay.com

    По словам вице-премьера, он ранее не был осведомлен о данной инициативе, однако отметил, что подобная практика применяется в ряде стран.

    – В мире такие подходы существуют. Если человек находится дома, выполняет домашние обязанности и, тем более, занимается детьми — это также является производительным трудом. Это нельзя игнорировать, — подчеркнул Жумангарин.

    Он добавил, что подобные аспекты учитываются и в экономических расчетах. Вице-премьер сообщил, что правительство готово детально изучить предложение парламентариев.

    – Все такие меры поддаются подсчету, в экономике все рассчитывается. Поэтому необходимо провести более глубокую оценку данной инициативы. Мы обязаны рассматривать все предложения депутатов, если они поступят в установленном порядке, — сказал он.

    Ранее стало известно, что работодателям запретят скрывать трудовые отношения под видом ГПХ.

    Адиль Саптаев
    Автор
