Инициативу о сокращенном рабочем дне для работающих родителей прокомментировали в Правительстве
Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Серик Жумангарин в кулуарах Сената высказался по поводу предложения депутатов о сокращении рабочего дня для работающих родителей.
По словам вице-премьера, он ранее не был осведомлен о данной инициативе, однако отметил, что подобная практика применяется в ряде стран.
– В мире такие подходы существуют. Если человек находится дома, выполняет домашние обязанности и, тем более, занимается детьми — это также является производительным трудом. Это нельзя игнорировать, — подчеркнул Жумангарин.
Он добавил, что подобные аспекты учитываются и в экономических расчетах. Вице-премьер сообщил, что правительство готово детально изучить предложение парламентариев.
– Все такие меры поддаются подсчету, в экономике все рассчитывается. Поэтому необходимо провести более глубокую оценку данной инициативы. Мы обязаны рассматривать все предложения депутатов, если они поступят в установленном порядке, — сказал он.
Ранее стало известно, что работодателям запретят скрывать трудовые отношения под видом ГПХ.