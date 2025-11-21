РУ
    Восемь классов переведены на дистанционное обучение в Петропавловске

    Среди переведенных на дистанционный формат обучения три класса IT-школы-лицея имени Магжана Жумабаева, три класса средней школы № 4 и два класса первой гимназии города Петропавловска, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Как сообщили в отделе образования города Петропавловска, перевод классов на дистанционное обучение был осуществлен в связи с высокой заболеваемостью учащихся. Основанием послужило постановление Министерства здравоохранения РК № 6-ПГСВ от 22 августа 2025 «О проведении санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по гриппу, острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и коронавирусной инфекции COVID-19 в эпидемический сезон 2025–2026 годов». 

    Среди переведенных на дистанционный формат обучения три класса IT-школы-лицея имени Магжана Жумабаева. Из 71 учащегося в них заболели 37. 

    На дистанционный формат обучения переведены и три класса средней школы № 4. Из 46 учащихся в них заболел 31 школьник. 

    Также дистанционно с 19 ноября занимаются два класса первой гимназии. В них из 47 учеников заболели 24.

    Напомним, школы Казахстана переходят на дистанционку из-за роста ОРВИ. На онлайн-обучение перешли 132 класса в Усть-Каменогорске, 74 класса в Костанайской области, девять школ в Таразе, 224 класса в Акмолинской области и 150 классов в Павлодарской области.

    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
