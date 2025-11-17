Головкин объявил о желании провести прощальный бой в Казахстане

Геннадий Головкин после того, как 17 сентября 2022 года в Лас-Вегасе единогласным решением судей проиграл мексиканцу Саулю Канело Альваресу, не проводил бои. При этом знаменитый казахстанец официально не заявлял о завершении спортивной карьеры.

26 февраля 2024 года Головкин был избран президентом Национального олимпийского комитета РК, а в сентябре 2024 года стал председателем олимпийской комиссии новой международной федерации бокса World Boxing, сыграв важную роль в сохранении бокса в программе Олимпиад.

Несмотря на то, что последнее время 43-летний Головкин является спортивным функционером, он, как оказалось, не расстался с желанием вновь провести бой.

Об этом GGG рассказал и. о.президента Азиатской федерации любительского бокса Asia Boxing Пичаи Чунхаваджире.

Руководитель азиатского бокса заявил, что часто видел подборки боев Головкина на Youtube и выразил поддержку Головкину на предстоящих выборах президента международной федерации World Boxing.

В ответ Головкин заявил, что ему интересно быть в боксе не только как функционеру.

— Я знаю бокс. Бокс — моя жизнь. Я всегда усердно работал. Да, мне сейчас 43 и я все еще боксирую. Я хочу, может быть, еще один бой. Я хочу провести его в Казахстане, — сказал Головкин.

Напомним, что не выход Головкина на ринг в течение 3 лет подряд вкупе с его славной карьерой позволили боксеру стать кандидатом на включение в Зал славы бокса.