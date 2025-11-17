РУ
    Головкин объявил о желании провести прощальный бой в Казахстане

    Не выходивший на ринг с сентября 2022 года казахстанский боксер, экс-чемпион мира Геннадий Головкин заявил, что намерен провести еще один бой в профессионалах как спортсмен, передает Kazinform.

    Геннадий Головкин
    Фото: НОК

    Геннадий Головкин после того, как 17 сентября 2022 года в Лас-Вегасе единогласным решением судей проиграл мексиканцу Саулю Канело Альваресу, не проводил бои. При этом знаменитый казахстанец официально не заявлял о завершении спортивной карьеры.

    26 февраля 2024 года Головкин был избран президентом Национального олимпийского комитета РК, а в сентябре 2024 года стал председателем олимпийской комиссии новой международной федерации бокса World Boxing, сыграв важную роль в сохранении бокса в программе Олимпиад.

    Несмотря на то, что последнее время 43-летний Головкин является спортивным функционером, он, как оказалось, не расстался с желанием вновь провести бой.

    Об этом GGG рассказал и. о.президента Азиатской федерации любительского бокса Asia Boxing Пичаи Чунхаваджире.

    Руководитель азиатского бокса заявил, что часто видел подборки боев Головкина на Youtube и выразил поддержку Головкину на предстоящих выборах президента международной федерации World Boxing.

    В ответ Головкин заявил, что ему интересно быть в боксе не только как функционеру.

    — Я знаю бокс. Бокс — моя жизнь. Я всегда усердно работал. Да, мне сейчас 43 и я все еще боксирую. Я хочу, может быть, еще один бой. Я хочу провести его в Казахстане, — сказал Головкин.

    Напомним, что не выход Головкина на ринг в течение 3 лет подряд вкупе с его славной карьерой позволили боксеру стать кандидатом на включение в Зал славы бокса. 

     

    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
