Головкин может попасть в Зал Славы бокса в 2026 году: что известно

Сам по себе Международный Зал Славы бокса физически представляет из себя музей, где выставлены фотографии и памятные вещи чемпионов мира, функционеров, киноактеров. Но по своей сути Зал Славы — это больше, чем просто музей. Ведь здесь увековечены имена всех, кто внес весомый и значимый в мировом масштабе вклад в развитие бокса.

На данный момент в Зале Славы, существующем с 1990 года, уже собраны имена множества величайших боксеров прошлого и нынешнего. Первыми членами Зала Славы стали чемпионы мира из США Кармен Базилио и Билли Бакус. За 35-летнюю историю Зала Славы в него включено большое количество мастеров кожаной перчатки, поэтому для их перечисления не хватит места на сайте. Назовем лишь некоторые имена — Мохаммед Али, Леннокс Льюис, Оскар де ла Хойя, Владимир Кличко, Эвандер Холифилд, Костя Цзю, Карл Фроч…

А вот казахстанских боксеров в Зале Славы еще пока не было. В 2026 году все может измениться. Осенью 2025 года стартовало голосование по кандидатурам боксеров на включение в Зал Славы в 2026 году. И среди претендентов — экс-чемпион мира Геннадий Головкин в категории «Современный боец».

Свой последний бой на ринге Головкин провел в 2022 году, а это значит, что только сейчас, в 2025 году, по правилам он впервые может претендовать на попадание в Зал Славы (три года с последнего боя — минимальный срок для включения в список кандидатов). Другое условие для кандидата — заметный вклад в развитие и популяризацию бокса и с этим у Головкина проблем нет, ведь на его счету — долгие годы чемпионства, яркие нокауты, эпические бои с другой звездой мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, которого пока нет в Зале Славы по причине продолжающейся карьеры.

Один из экспертов, имеющих право голоса по кандидатурам в Зал Славы, агент Рик Глейзер из США в своем аккаунте в Сети Х рассказал, что проголосовал за Головкина, так как считает его достойным кандидатом в Зал Славы.

Другие голосующие пока не раскрывали, кого считают достойным Зала Славы. Но по информации из открытых источников известно, что одними из конкурентов Головкина за место в Зале Славы в 2026 году являются индонезиец Крис Джон, пуэрториканец Вильфредо Васкес (старший), ирландец Стивен Коллинз и наверняка другие.

У каждого из кандидатов — солидный список достижений и титулов чемпиона мира. Имя того, кто набрал больше всего голосов и с 2026 года появится в Зале Славы бокса, станет известно уже 1 декабря.

Добавим, что Головкин также является одним из ключевых кандидатов на пост президента Международной федерации любительского бокса World Boxing. Выборы главы World Boxing пройдут 23 ноября.