Головкин может попасть в Зал Славы бокса в 2026 году: что известно
В США и ряде других стран идет активное голосование среди агентов, консультантов, журналистов и историков бокса из США, Японии, Англии, Канады, Аргентины, Австралии, Нидерландов, Германии и Мексики по кандидатурам боксеров, которые могут войти в мировой Зал Славы бокса. Корреспондент Kazinform напоминает, каким образом отбирают спортсменов, которым оказывают столь большую честь.
Сам по себе Международный Зал Славы бокса физически представляет из себя музей, где выставлены фотографии и памятные вещи чемпионов мира, функционеров, киноактеров. Но по своей сути Зал Славы — это больше, чем просто музей. Ведь здесь увековечены имена всех, кто внес весомый и значимый в мировом масштабе вклад в развитие бокса.
На данный момент в Зале Славы, существующем с 1990 года, уже собраны имена множества величайших боксеров прошлого и нынешнего. Первыми членами Зала Славы стали чемпионы мира из США Кармен Базилио и Билли Бакус. За 35-летнюю историю Зала Славы в него включено большое количество мастеров кожаной перчатки, поэтому для их перечисления не хватит места на сайте. Назовем лишь некоторые имена — Мохаммед Али, Леннокс Льюис, Оскар де ла Хойя, Владимир Кличко, Эвандер Холифилд, Костя Цзю, Карл Фроч…
А вот казахстанских боксеров в Зале Славы еще пока не было. В 2026 году все может измениться. Осенью 2025 года стартовало голосование по кандидатурам боксеров на включение в Зал Славы в 2026 году. И среди претендентов — экс-чемпион мира Геннадий Головкин в категории «Современный боец».
Свой последний бой на ринге Головкин провел в 2022 году, а это значит, что только сейчас, в 2025 году, по правилам он впервые может претендовать на попадание в Зал Славы (три года с последнего боя — минимальный срок для включения в список кандидатов). Другое условие для кандидата — заметный вклад в развитие и популяризацию бокса и с этим у Головкина проблем нет, ведь на его счету — долгие годы чемпионства, яркие нокауты, эпические бои с другой звездой мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, которого пока нет в Зале Славы по причине продолжающейся карьеры.
Один из экспертов, имеющих право голоса по кандидатурам в Зал Славы, агент Рик Глейзер из США в своем аккаунте в Сети Х рассказал, что проголосовал за Головкина, так как считает его достойным кандидатом в Зал Славы.
Другие голосующие пока не раскрывали, кого считают достойным Зала Славы. Но по информации из открытых источников известно, что одними из конкурентов Головкина за место в Зале Славы в 2026 году являются индонезиец Крис Джон, пуэрториканец Вильфредо Васкес (старший), ирландец Стивен Коллинз и наверняка другие.
У каждого из кандидатов — солидный список достижений и титулов чемпиона мира. Имя того, кто набрал больше всего голосов и с 2026 года появится в Зале Славы бокса, станет известно уже 1 декабря.
Добавим, что Головкин также является одним из ключевых кандидатов на пост президента Международной федерации любительского бокса World Boxing. Выборы главы World Boxing пройдут 23 ноября.