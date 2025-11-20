Вертолет МЧС доставил пострадавшего из Жетысая в Шымкент
Вертолет авиационной службы «Казавиаспас» МЧС Казахстана выполнил санитарный вылет из Жетысайского района, доставив в Шымкент мужчину 1986 года рождения, пострадавшего при пожаре в Туркестанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.
Эвакуация была проведена в связи с тем, что областная больница Туркестанской области располагается в Шымкенте, тогда как в Жетысайском районе имеется ограниченное количество специализированного оборудования, необходимого для оказания экстренной медицинской помощи.
В ДЧС региона сообщили, что санитарный рейс прошел успешно.
— Экипаж вертолета EC 145 выполнил санитарный вылет и доставил пострадавшего в центр гипербарической оксигенации Шымкента. После приземления мужчина был передан под наблюдение профильных медицинских специалистов, — отметили в ведомстве.
Ранее в Минздраве сообщили о состоянии троих выживших в пожаре и отметили возможность их транспортировки в Шымкент.
Напомним, пожар в двухэтажном частном доме произошел ранним утром 18 ноября в селе Алгабас Жетысайского района. В огне погибли 12 человек, в том числе девять детей.
В МЧС назвали предварительную причину возгорания — неисправный электрический удлинитель.