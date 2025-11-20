РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:42, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Вертолет МЧС доставил пострадавшего из Жетысая в Шымкент

    Вертолет авиационной службы «Казавиаспас» МЧС Казахстана выполнил санитарный вылет из Жетысайского района, доставив в Шымкент мужчину 1986 года рождения, пострадавшего при пожаре в Туркестанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Кадр из видео

    Эвакуация была проведена в связи с тем, что областная больница Туркестанской области располагается в Шымкенте, тогда как в Жетысайском районе имеется ограниченное количество специализированного оборудования, необходимого для оказания экстренной медицинской помощи.

    В ДЧС региона сообщили, что санитарный рейс прошел успешно.

    — Экипаж вертолета EC 145 выполнил санитарный вылет и доставил пострадавшего в центр гипербарической оксигенации Шымкента. После приземления мужчина был передан под наблюдение профильных медицинских специалистов, — отметили в ведомстве.

    Ранее в Минздраве сообщили о состоянии троих выживших в пожаре и отметили возможность их транспортировки в Шымкент.

    Напомним, пожар в двухэтажном частном доме произошел ранним утром 18 ноября в селе Алгабас Жетысайского района. В огне погибли 12 человек, в том числе девять детей.

    В МЧС назвали предварительную причину возгорания — неисправный электрический удлинитель.

    Теги:
    Пожар Туркестанская область Авиация Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают