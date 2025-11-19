У всех имеется шок — Минздрав о пострадавших при пожаре в Алгабасе

— На сегодняшний день состояние стабильно тяжелое. Три пациента: один пациент — девочка на искусственной вентиляции легких, женщина на ИВЛ и мужчина на самостоятельном дыхании. У всех имеется шок, ожоги разной степени — от 11–12 до 30%, — сообщил он.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, их госпитализировали в отделение интенсивной терапии районной больницы.

— Санавиацией были направлены пять специалистов — это комбустиологи взрослые и детские, токсикологи, анестезиолог-реаниматолог. Они уже на месте, вся необходимая помощь оказывается, все лекарственное обеспечение есть. На сегодняшний день основная задача — стабилизировать их состояние, — сказал вице-министр.

Вместе с тем, по его словам, решается вопрос о возможной транспортировке пострадавших в Шымкент или в республиканскую клинику в Астане.

Ранее сообщалось, что все трое пострадавших госпитализированы в реанимацию. Один из них, мужчина 1986 года рождения, смог самостоятельно выбраться из горящего дома. У него диагностированы ожоги 12% поверхности тела.

Еще двое — пациент 1991 года рождения и девочка 2018 года рождения — были госпитализированы с ожогами 30% и 11% поверхности тела. Оба находятся на аппарате ИВЛ.

Для оказания неотложной помощи на место была направлена бригада санитарной авиации из Шымкента.

Напомним, 18 ноября ранним утром поступило сообщение о возгорании двухэтажного частного жилого дома в селе Алгабас Жетысайского района. Из здания были эвакуированы трое. Внутри обнаружены тела 12 погибших, включая девять детей. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. По его поручению была создана правительственная комиссия для расследования причин пожара. Позже уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что при пожаре произошло обрушение крыши, на место выехали психологи и региональный омбудсмен.