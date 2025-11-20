Неисправный удлинитель: МЧС озвучило предварительную причину пожара в Туркестанской области
Расследование по факту крупного пожара, произошедшего в селе Алгабас Жетысайского района, продолжается, передает корреспондент агентства Kazinform.
В МЧС сообщили, что специалисты всех служб продолжают работу на месте происшествия.
— На данный момент точная причина пожара устанавливается. По предварительным данным, не исключается, что возможной причиной возгорания мог послужить неисправный электрический удлинитель, — отметили в ведомстве.
Ранее в департаменте по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области сообщали, что пожар мог возникнуть из-за неисправного сетевого фильтра, к которому были подключены бытовые электроприборы.
Руководитель правительственной комиссии, вице-премьер Канат Бозумбаев, ранее заявил, что криминального умысла в пожаре не установлено. Досудебное расследование ведется по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».
По информации Минздрава, выжившие девочка и женщина подключены к аппарату ИВЛ, мужчина дышит самостоятельно. Рассматривается возможность транспортировки пострадавших в Шымкент или в республиканский центр в Астане.
Напомним, пожар в двухэтажном частном доме произошел ранним утром 18 ноября. Общая площадь возгорания составила около 360 кв. метров. В огне погибли 12 человек, в том числе девять детей.
По поручению Президента создана правительственная комиссия для расследования причин трагедии.
Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь.