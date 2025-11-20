РУ
    20:45, 19 Ноябрь 2025

    Неисправный удлинитель: МЧС озвучило предварительную причину пожара в Туркестанской области

    Расследование по факту крупного пожара, произошедшего в селе Алгабас Жетысайского района, продолжается, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    В МЧС сообщили, что специалисты всех служб продолжают работу на месте происшествия.

    — На данный момент точная причина пожара устанавливается. По предварительным данным, не исключается, что возможной причиной возгорания мог послужить неисправный электрический удлинитель, — отметили в ведомстве.

    Ранее в департаменте по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области сообщали, что пожар мог возникнуть из-за неисправного сетевого фильтра, к которому были подключены бытовые электроприборы.

    Руководитель правительственной комиссии, вице-премьер Канат Бозумбаев, ранее заявил, что криминального умысла в пожаре не установлено. Досудебное расследование ведется по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

    По информации Минздрава, выжившие девочка и женщина подключены к аппарату ИВЛ, мужчина дышит самостоятельно. Рассматривается возможность транспортировки пострадавших в Шымкент или в республиканский центр в Астане.

    Напомним, пожар в двухэтажном частном доме произошел ранним утром 18 ноября. Общая площадь возгорания составила около 360 кв. метров. В огне погибли 12 человек, в том числе девять детей.

    По поручению Президента создана правительственная комиссия для расследования причин трагедии.

    Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь.

    Татьяна Корякина
