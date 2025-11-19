Предварительно криминального состава не имеется — Бозумбаев о пожаре в Туркестанской области

Вице-премьер напомнил, что вчера, в 05:36 ч. в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в частном жилом доме. Огнем был полностью охвачен двухэтажный дом, произошло частичное обрушение кровли. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар ликвидирован в 07:22 ч.

К сожалению, на месте пожара обнаружены 12 погибших, из них девять детей. Пострадали три человека, которые сейчас находятся в реанимации Жетысайской районной центральной больницы. На месте проводятся следственные мероприятия, устанавливается причина пожара. Предварительно криминальный состав не имеется. Начато досудебное расследование по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» (статья 292 ч.3 Уголовного Кодекса).

— По Вашему поручению вчера мною проведено заседание Правительственной комиссии, даны ряд поручений по организации похорон и оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим, установлению причин возникновения пожара, а также проведения профилактических мероприятий по недопущению аналогичных случаев, — подчеркнул Канат Бозумбаев.

Напомним, 18 ноября ранним утром поступило сообщение о возгорании двухэтажного частного жилого дома в селе Алгабас Жетысайского района. Из здания были эвакуированы трое. Внутри обнаружены тела 12 погибших, включая девять детей. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».