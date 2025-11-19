Названа предварительная причина пожара в Туркестанской области

По словам заместителя начальника управления государственного пожарного надзора департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Жасулана Айнабекова, сигнал о возгорании поступил ранним утром. На место происшествия оперативно выехали 8 сотрудников личного состава и две единицы техники.

— На месте происшествия работает пожарно-испытательная лаборатория областного департамента по чрезвычайным ситуациям. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность сетевого фильтра, к которому были подключены электрические приборы. Однако заключение экспертизы пожарно-испытательной лаборатории пока не готово. В настоящее время назначено дознание по факту пожара, проводятся проверочные мероприятия. Точная причина возгорания будет установлена, после чего будет предоставлена дополнительная информация, — рассказал Жасулан Айнабеков в эфире телеканала Jibek Joly.

Ранее вице-премьер Канат Бозумбаев, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию трагедии, заявил, что криминального состава в пожаре не установлено. Досудебное расследование ведется по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

По информации Минздрава, выжившие — девочка, женщина и мужчина — находятся в тяжелом состоянии. Девочка и женщина подключены к аппарату ИВЛ, мужчина дышит самостоятельно. У всех диагностирован ожоговый шок и термические поражения площадью от 11–12% до 30% поверхности тела.

Рассматривается возможность транспортировки пострадавших в Шымкент или в республиканский центр в Астане.

Напомним, 18 ноября ранним утром поступило сообщение о возгорании двухэтажного частного жилого дома в селе Алгабас Жетысайского района. Площадь возгорания составила около 360 кв. м. В огне погибли 12 человек, девять из которых — дети.

По поручению Президента создана правительственная комиссия для расследования причин трагедии.

Семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.