Олжас Бектенов поручил усилить профилактику пожаров после трагедии в Алгабасе

Заседание Премьер-министр начал с темы трагедии в селе Алгабас Жетысайского района.

— От имени Правительства выражаю соболезнования родным и близким погибших. По поручению Главы государства создана Правительственная комиссия и ведется работа по установлению причин пожара. Пострадавшим и семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, включая материальную и медицинскую, — сказал глава Правительства.

По его словам, с началом отопительного сезона количество пожаров в жилищно-коммунальном секторе увеличивается. Несмотря на рассмотрение этого вопроса на заседании Правительства в октябре, пока улучшения ситуации не наблюдается.

В связи с этим, Премьер-министр считает необходимым усилить профилактическую и разъяснительную работу.

— Поручаю Министерству по чрезвычайным ситуациям обеспечить надлежащую координацию работы центральных и местных органов государственной власти по предупреждению пожаров и спасению жизней людей. Совместно с акиматами областей и МВД необходимо провести рейды в жилищном секторе, особенно в общежитиях и хостелах, а также в домах социально уязвимых слоев населения, — отметил он.

Также Бектенов возложил на Министерство культуры и акиматы задачи по усилению разъяснительной работы во всех средствах массовой информации и социальных сетях.

Кроме того, акиматы областей должны будут усилить работу газовой инспекции в качестве профилактических мероприятий, направленных на безопасное использование газового оборудования.

— Необходимо сделать правильные выводы из сложившейся ситуации и разработать конкретные рекомендации по недопущению подобных инцидентов в будущем, — подчеркнул Премьер.

Напомним, 18 ноября ранним утром поступило сообщение о возгорании двухэтажного частного жилого дома в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области. Из здания были эвакуированы трое. Внутри обнаружены тела 12 погибших, включая девять детей. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

Ранее на заседании заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев отметил, что предварительно криминального состава не имеется.