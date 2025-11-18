«Привязал к лошади»: дело об убийстве женщины в Жетысу направили в суд
Уголовное дело о жестоком убийстве женщины в селе Баласаз Аксуского района направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу. Производство открыто по статье 99 часть 1 УК РК («Убийство»), передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщалось ранее, трагедия произошла в ночь с 21 на 22 июня. По данным следствия, между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес жене множественные телесные повреждения. От полученных травм Айзат Мараткызы скончалась.
Родственники погибшей заявляли, что тело было забрано без проведения судебно-медицинской экспертизы, и настаивали на всестороннем и объективном расследовании.