РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:02, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    «Привязал к лошади»: дело об убийстве женщины в Жетысу направили в суд

    Уголовное дело о жестоком убийстве женщины в селе Баласаз Аксуского района направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу. Производство открыто по статье 99 часть 1 УК РК («Убийство»), передает корреспондент агентства Kazinform.

    д
    Фото: pixabay

    Как сообщалось ранее, трагедия произошла в ночь с 21 на 22 июня. По данным следствия, между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес жене множественные телесные повреждения. От полученных травм Айзат Мараткызы скончалась.

    Родственники погибшей заявляли, что тело было забрано без проведения судебно-медицинской экспертизы, и настаивали на всестороннем и объективном расследовании.                                                                                                                      

    Теги:
    Регионы Область Жетысу Суды Убийство
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают