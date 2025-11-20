Алимханулы и Головкин вошли в список самых избегаемых боксеров мира

В список вошли участники боя за три титула в среднем весе, намеченного на 6 декабря, — чемпионы мира казахстанец Жанибек Алимханулы и кубинец Эрисланди Лара, а лидером рейтинга самых избегаемых боксеров современности стал другой казахстанец, экс-чемпион мира Геннадий Головкин.

Говоря об Алимханулы, эксперты издания задаются вопросом: а так ли он силен на самом деле, что его нужно бояться на ринге?

— Став обладателем титула WBO в среднем весе, Жанибек показал выдающееся выступление против Дензела Бентли в бою, который, казалось, мог закончиться как угодно. Это выступление разделило людей на два лагеря относительно того, какое место Алимханулы занимает как боец. Является ли он настоящим современным пугалом перед своим боем с Эрисланди Ларой, обладателем титула WBA, который состоится 6 декабря? Или он хороший боец, выступающий в бесплодном среднем весе и просто неспособный проводить серьезные бои, что делает его менее заметным? Остается ждать и наблюдать. Он объединил титулы, остановив Винченцо Гуальтьери и завоевав титул IBF, но за два года он провел всего два боя, — отмечает издание.

Про соперника Жанибека по бою 6 декабря Лару издание отмечает, что он, по их мнению, блестящий боец, часто выбрасывающий прямые, точные и мощные удары, грамотная мобильность, собранность, аоторые он не растерял даже к 42 годам.

А вот о лидере рейтинга самых избегаемых боксеров Геннадие Головкине издание отмечает, что у него было много защит титула, потому что во время своей серии нокаутов он был настолько грозен, что обязательные защиты были единственными боями, которые он мог провести.

— Головкин, являвшийся опорой HBO Boxing в последнее десятилетие, регулярно выступал и завоевал доверие американских любителей бокса. Дерзкий панчер Кёртис Стивенс вызвал Головкина на бой, и после того, как Головкин нокаутировал его, казалось, что вызовы на Головкина прекратились. Головкин провёл не самый блестящий бой против Дэниела Джейкобса после многих лет попыток добиться боя с Саулем «Канело» Альваресом, что в итоге привело к их трилогии поединков. На момент первого боя Головкин был уже в возрасте. В расцвете сил Головкин испытывал трудности с привлечением известных имен», — заключило издание.

Напомним, что 43-летний Головкин объявил о желании провести прощальный бой в Казахстане.