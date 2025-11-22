Как нашли доказательства в деле Яны Легкодимовой — интервью со следователем

Судья межрайонного специализированного суда по уголовным делам Атырауской области Зарема Хамидуллина во время оглашения приговора отметила работу следователя Темирхана Хажмуратова. На его счету самые резонансные дела региона, из которых три приговора оказались пожизненными.

— Вы помните момент, когда начали заниматься расследованием по делу Яны Легкодимовой?

— Эмоции… Вы спрашиваете про шок или ужас, да? Нет, мы многое видели. Но когда открываешь дело, а тела нет, вот это действительно выбивает из колеи.Ты понимаешь, что раскрыть убийство без тела — это отдельная категория сложности. Это уже не стандартное расследование. Первое, о чем я подумал: «Нужно найти ее. Найти хотя бы что-то».

— Как начиналось расследование? Какие этапы следовали друг за другом?

— С места происшествия. Смотрели подъезды, камеры, весь путь — от дома до автомобиля. Допросили подозреваемых, маму Яны. После — поднимали видеонаблюдение по всему городу, осматривали рабочие компьютеры Яны и подозреваемых, восстанавливали переписки, ходили по предполагаемым местам, делали прочесывания с солдатами внутренних войск. Это было каждое субботнее и воскресное утро и вечер. Я сам руководил поисками, сам лично ходил по берегам, оврагам, локациям. Из Костанайской области специально привозили прибор, который сканировал почву и грунт. Мы проверяли места возможного захоронения — их было много.

— И что Вы увидели?

— Когда читаешь текст как следователь — это одно. Когда читаешь как человек — другое.

Эти переписки… Они писали так, будто убийство — обычная задача в игре. Обсуждали способы, детали, обсуждали, что делать с телом. Это действительно шокирует.

— Какие еще доказательства были, кроме переписок?

— Конечно же — история поисков Google. Подозреваемые искали в поисковике «как утопить человека», «как действует цианид», «как влияет ртуть», «сколько дают за убийство в Казахстане» и так далее. Все эти запросы были сделаны после убийства.

— Как подозреваемые вели себя изначально?

— Сначала задержали только одного — Хайржанова. Он все свалил на себя. Но в ЦОУ нашли видео, где второй подходит и помогает ему. Задержали второго. Он признался, но скрывал детали. Все подтвердили переписки. Но до последнего пытались запутать следствие, то давали ложные места, то меняли показания, то выдумывали версии, то говорили, что тело выбросили в другом месте. Во время изучения переписок они писали друг другу: «Сделаем так, будто она пропала без вести».

— Сообщалось, что Хайржанов заявил, якобы защищался от Яны Легкодимовой.

— Да. Это была его первая защитная позиция. Потом все это разрушилось доказательствами.

На видео видно, что он задушил Яну возле дома, а не где-то «на трассе», как он говорил.

— Как удалось сделать настолько точную хронологию?

— Мне было самому интересно раскрыть это дело, собственно как и любое. Биллинги, камеры, покупки, время выхода из дома, точки, где телефон сдает координаты — все складываешь в одну линию и выходишь на верный след.

— Как взаимодействовали с семьей потерпевшей? И насколько тяжело сообщать подробности по делу пострадавшей стороне?

— С мамой Яны Легкодимовой (Галина Легкодимова — прим. автора) мы переписывались каждый день. Все, что устанавливалось — я говорил. Все ее версии отрабатывали. Проверяли даже версии ясновидящих, потому что в таких делах ты цепляешься за все. Галина участвовала в поисках. Она приходила на осмотры. Это была совместная работа — как коллег.

— Что Вы чувствовали, когда прозвучал пожизненный приговор?

— Это не мой первый пожизненный приговор. На моей практике таких дел было несколько: убийство менеджера NCOC во французском квартале, убийство маленькой девочки в Кульсары и вот последний случай — смерть Яны Легкодимовой. Но для меня приоритет был не срок. В первую очередь — это найти тело и вернуть матери. Чтобы у нее было место, куда прийти и вспомнить про свою дочь. Хотя бы кость одну вернуть. Ну и наказать подозреваемых.

— Почему тело так долго не могли найти?

— Много было версий. Все версии были проверены, но река большая, сильное течение. В тот период на улице было достаточно холодно (убийство произошло в октябре 2024 года — прим. автора) — при такой температуре, была вероятность что тело сохранится. Но, в Казгидромете нам сказали (позже подтвердили и свидетели), что когда уровень воды снизился — тело поднялось ближе к поверхности, и стали появляться запахи. А там живут корсаки. По словам рыбаков — если остаешься там ночью, подходит по 5–6 корсаков. Дикие животные к сожалению все уничтожили.

— У всех наблюдателей возникает только вопрос — почему произошло убийство и откуда такая жестокость?

— Дети XXI века. К слову, они росли в благополучных семьях, но в переписках видно, что они играли в игры, ориентировались на какие-то сюжетные линии. Соглашусь, что может, видели безнаказанность в кино, сериалах. Но в реальной жизни такого не бывает. Если говорить про рост преступности и причины таких жестоких дел в целом, то тут триггером выступает безработица. Людей угнетает финансовое положение, они начинают пить и вследствие могут случаться такие инциденты.

— Насколько цифровые доказательства сегодня важны?

— Сейчас — ключевыe. Раньше никто не мог представить, что переписка станет доказательством убийства. Сейчас — это норма. Тактика зависит от возраста преступников. Молодые, современные, «цифровые» — значит, работаешь по их следам: телефоны, компьютеры, облака, логи, истории запросов.

— Как справляетесь с психологической нагрузкой?

— Наша работа не про хладнокровие. Она про ежедневную ответственность. Я каждый день думаю, что будет завтра — обязательно планирую. Просто «отсидеть до вечера» — так в таких делах невозможно. Плюс меня поддерживает моя семья.

— В соцсетях отмечают Ваш сравнительно молодой возраст — 28 лет. Не влияет ли это на отношение к Вам?

— Нет. Влияет только ответственность. Подход всегда один. В таких делах это необходимо.

Напомним, трагедия произошла осенью 2024 года. 18 октября Яна Легкодимова ушла из дома на встречу с Ризуаном Хайржановым.

По данным следствия, между ними произошел конфликт. Хайржанов вызвал знакомого Алтынбека Катимова, после чего они вдвоем убили девушку и сбросили тело в реку у села Талдыколь.

Подозреваемым вынесли пожизненный приговор.