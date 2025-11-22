РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:56, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пожар в Туркестанской области: 7-летнюю девочку доставили санбортом в Шымкент

    Вертолет «Казавиаспас» МЧС выполнил третий санитарный рейс из Жетысайского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: МЧС

    Для оказания экстренной медицинской помощи девочку 2018 года рождения, пострадавшую в результате крупного пожара в селе Алгабас, доставили в Центр гипербарической оксигенации в Шымкенте.

    — Необходимость экстренной транспортировки возникла из-за отсутствия в Жетысайском районе оборудования, позволяющего оказать специализированную помощь пациентам с тяжелыми ожогами. Так как профильный центр располагается в Шымкенте, было принято решение о срочной эвакуации ребенка воздушным транспортом, — сообщили в ДЧС Туркестанской области.

    Экипаж успешно выполнил санитарный рейс, соблюдая все меры безопасности. Ребенка передали под наблюдение специализированных медицинских работников.

    Ранее санитарной авиацией в Шымкент были доставлены двое других пострадавших — мужчина 1986 года рождения и 35-летняя женщина.

    По данным Министерства здравоохранения, у всех троих пациентов диагностирован шок и ожоги различной степени тяжести — от 11–12% до 30% поверхности тела.

    Напомним, 18 ноября в селе Алгабас Жетысайского района произошел крупный пожар в двухэтажном частном доме. Погибли 12 человек, девять из которых — дети. В ходе тушения и разведки пожарные эвакуировали из здания трех выживших. Именно их впоследствии доставили в Шымкент санавиацией.

    По предварительным данным МЧС, причиной возгорания мог стать неисправный электрический удлинитель.

