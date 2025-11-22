Пожар в Туркестанской области: 7-летнюю девочку доставили санбортом в Шымкент

Для оказания экстренной медицинской помощи девочку 2018 года рождения, пострадавшую в результате крупного пожара в селе Алгабас, доставили в Центр гипербарической оксигенации в Шымкенте.

— Необходимость экстренной транспортировки возникла из-за отсутствия в Жетысайском районе оборудования, позволяющего оказать специализированную помощь пациентам с тяжелыми ожогами. Так как профильный центр располагается в Шымкенте, было принято решение о срочной эвакуации ребенка воздушным транспортом, — сообщили в ДЧС Туркестанской области.

Экипаж успешно выполнил санитарный рейс, соблюдая все меры безопасности. Ребенка передали под наблюдение специализированных медицинских работников.

Ранее санитарной авиацией в Шымкент были доставлены двое других пострадавших — мужчина 1986 года рождения и 35-летняя женщина.

По данным Министерства здравоохранения, у всех троих пациентов диагностирован шок и ожоги различной степени тяжести — от 11–12% до 30% поверхности тела.

Напомним, 18 ноября в селе Алгабас Жетысайского района произошел крупный пожар в двухэтажном частном доме. Погибли 12 человек, девять из которых — дети. В ходе тушения и разведки пожарные эвакуировали из здания трех выживших. Именно их впоследствии доставили в Шымкент санавиацией.

По предварительным данным МЧС, причиной возгорания мог стать неисправный электрический удлинитель.