    17:47, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пожар в Туркестанской области: второго пострадавшего доставили санбортом в Шымкент

    Вертолет авиационной службы Казавиаспас выполнил санитарный рейс из Жетысайского района в Шымкент, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кадр из видео

    Как сообщили в ДЧС Туркестанской области, санавиационный вылет был организован при координации «Национальный координационный центр экстренной медицины». На борту находилась женщина 1990 года рождения.

    — Пациентка была доставлена в Центр гипербарической оксигенации Шымкента. Поскольку данный специализированный центр находится в Шымкенте, а в Жетысайском районе отсутствует необходимое оборудование для оказания экстренной помощи, возникла потребность в срочной транспортировке пострадавшей, — сообщили в ведомстве.

    Экипаж выполнил санитарный рейс, соблюдая все требования безопасности. После посадки пострадавшая была передана под наблюдение специализированных медицинских специалистов.

    Накануне по аналогичной причине санбортом в Шымкент был доставлен мужчина 1986 года рождения.

    Напомним, 18 ноября в селе Алагабас Жетысайского района загорелся двухэтажный частный дом. В огне погибли 12 человек, в том числе девять детей, еще трое были эвакуированы в бессознательном состоянии.

    О состоянии выживших ранее сообщили в Министерстве здравоохранения.

    По предварительным данным, причиной возгорания мог стать неисправный электрический удлинитель.

