Пожар в Туркестанской области: второго пострадавшего доставили санбортом в Шымкент

Как сообщили в ДЧС Туркестанской области, санавиационный вылет был организован при координации «Национальный координационный центр экстренной медицины». На борту находилась женщина 1990 года рождения.

— Пациентка была доставлена в Центр гипербарической оксигенации Шымкента. Поскольку данный специализированный центр находится в Шымкенте, а в Жетысайском районе отсутствует необходимое оборудование для оказания экстренной помощи, возникла потребность в срочной транспортировке пострадавшей, — сообщили в ведомстве.

Экипаж выполнил санитарный рейс, соблюдая все требования безопасности. После посадки пострадавшая была передана под наблюдение специализированных медицинских специалистов.

Накануне по аналогичной причине санбортом в Шымкент был доставлен мужчина 1986 года рождения.

Напомним, 18 ноября в селе Алагабас Жетысайского района загорелся двухэтажный частный дом. В огне погибли 12 человек, в том числе девять детей, еще трое были эвакуированы в бессознательном состоянии.

О состоянии выживших ранее сообщили в Министерстве здравоохранения.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать неисправный электрический удлинитель.