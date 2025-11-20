Достаточно комфортным назвал Премьер-министр уровень госдолга Казахстана

— Для примера, уровень госдолга во многих развитых странах превышает 50%, 80% к ВВП, есть отдельные развитые страны, в которых уровень госдолга более 100% ВВП. Я ни в коем случае не призываю следовать такой практике, напротив, считаю, что уровень госдолга Казахстана должен быть низким, и Правительство над этим работает, — сказал Олжас Бектенов в ходе заседания Сената.

По его словам, подтверждением достаточно «комфортного» уровня госдолга Казахстана является оценка со стороны международных финансовых организаций. В частности, известных рейтинговых агентств «большой тройки».

— Нас хорошо оценивают Fitch, Moody’s и S& P. У нашей страны инвестиционный рейтинг, единственный в регионе, и это достаточно неплохая на наш взгляд оценка финансовой устойчивости. Это позволяет нам на достаточно выгодных условиях привлекать внешние заимствования. В конце октября мы разместили евробонды под 4,4%. Это хороший показатель, привлекательная стоимость денег. Показатель того, что международные инвесторы верят в Казахстан, вкладывают деньги под такой процент, — отметил Премьер-министр.

Вместе с тем, он подчеркнул, что важным вопросом остаются проекты, на которые привлекаются заимствования.

— Глубоко убеждение мое и консолидирование мнение Правительства, что они должны привлекаться на коммерчески привлекательные, окупаемые проекты, которые после ввода в эксплуатацию, в процессе эксплуатации путем получения доходов в бюджет позволяют обслуживать долги, которые были привлечены на строительство объекта. Для примера международная практика — дороги строятся во многом за счет внешних заимствований, в том числе и в Казахстане. Министерство транспорта проводит большую работу по платности, чтобы дороги, которые мы построили и вложили большие средства, приносили реальную отдачу и помогали обслуживать долги, — сообщил Бектенов.

В прошлом году бюджет Казахстана получил 48 млрд тенге, из них 10 млрд — от иностранных транзитных транспортных средств. В этом году по итогам 10 месяцев поступило 72 млрд тенге, из них 17 млрд — от иностранных автомобилей.

— Отдельные обозреватели и так называемые эксперты плоско смотрят на этот вопрос, на мой взгляд. Говорят: «Столько-то привлекли, потратили». Но не учитывают тот эффект, который дают экономике эти проекты, которые построены за счет заимствованных средств. Где проложена дорога, высококлассная магистраль, там экономическая активность совсем другая. К примеру, вдоль этой дороги построено 50 АЗС, условно, 100 придорожных кафе. Это занятость, уплаченные налоги, это и есть экономический рост. Если не вкладываться в инфраструктуру, то и такого развития не будет. Те заимствования, которые с умом привлекаются и расходуются, дают серьезный эффект для экономического развития. Мы будем серьезно подходить к тому, на какие проекты расходовать и привлекать такие средства, — подчеркнул премьер-министр.

Ранее сообщалось, что в целях развития внутреннего рынка государственных ценных бумаг в стране создается офис управления госдолгом (Debt Management Office).