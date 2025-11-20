Санврач Астаны подписала постановление об ограничениях в связи с ростом ОРВИ

Согласно документу, за 45-ю неделю в столице зарегистрировано 23 002 случая ОРВИ. По сравнению с 44-й неделей (30 октября – 5 ноября 2025 года) заболеваемость выросла в 1,5 раза (14 994 случая). Среди детей до 14 лет зарегистрировано 14 018 случаев - это 60 % от общего числа заболевших.

Заболеваемость среди школьников составила 25 % (5 752 случая) и по сравнению с предыдущей неделей увеличилась в 1,1 раза. Наибольшее число заболевших приходится на 1–4 классы (30 % и выше).

В рамках лабораторного мониторинга исследовано 285 образцов, отобранных у пациентов с ОРВИ и гриппом. Положительными оказались 116 проб - преимущественно вирус гриппа A(H3N2), также выявлено 6 случаев COVID-19. Среди детей до 14 лет грипп A(H3N2) обнаружен в 26 случаях (22 %).

Поручения по постановлению

Санитарный врач Астаны поручила руководителю управления общественного здравоохранения:

обеспечить условия для обслуживания вызовов на дому (дополнительный автотранспорт, ГСМ, организация посменной работы регистратуры);

соблюдать масочный режим среди медперсонала и пациентов;

в приоритетном порядке обслуживать вызовы к беременным и детям до года с признаками ОРВИ, гриппа и их осложнений (включая пневмонию), обеспечив ежедневный патронаж и своевременную госпитализацию;

продлить работу медорганизаций с 08:00 до 20:00, а в выходные и праздничные дни — с 08:00 до 18:00;

организовать онлайн-консультации для пациентов с симптомами ОРВИ.

Медицинским организациям, включая больницы и родильные дома, поручено при необходимости перепрофилировать койки соматических отделений под инфекционные, приостановить посещения пациентов родственниками, а также обеспечить запас препаратов для лечения ОРВИ, гриппа и осложнений.

Школы при необходимости могут перейти на дистанционное обучение.

Руководителю управления образования Астаны поручено:

переводить классы на дистанционный формат при регистрации 30 % и более заболевших ОРВИ в классе - на период с 20 ноября по 5 декабря 2025 года;

при заболеваемости 20–30 % в классе в течение одного инкубационного периода отменять кабинетную систему обучения;

организовывать фильтры перед каждой сменой для недопущения к занятиям школьников, воспитанников детсадов и педагогов с признаками ОРЗ;

ежедневно мониторировать посещаемость детей, подростков и сотрудников с выяснением причин отсутствия и информировать медицинские организации;

ограничение проведения массовых (культурных, праздничных и спортивных) мероприятий в организациях здравоохранения и образования (в школах, детских садах и др).

Мы также сообщали о том, что в текущем эпидемиологическом сезоне по стране выявили 590 случаев гриппа, 587 из которых гонконгский грипп.