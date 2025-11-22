РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:23, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан завоевал 56 медалей на Играх исламской солидарности

    Сборная Казахстана завершила свое выступление на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Казахстан завоевал 56 медалей на Играх исламской солидарности
    Фото: НОК \ Нургали Жумагазы, Турар Казангапов

    В общей сложности наши спортсмены завоевали 56 медалей. Среди них 15 являются золотыми. Также в активе актлетов 20 серебрянных и 21 бронзовых медалей. Данный результат позволил занять седьмое в командном зачете.

    По три золотые награды стране принесли представители команд по плаванию, тяжелой атлетике и джиу-джитсу.

    В настольном теннисе казахстанцы отметились двумя золотыми медалями. По разу на первую ступень пьедестала казахстанцы поднялись в дзюдо, муай-тай, фехтовании, каратэ.

    Также казахстанские атлеты завоевали медаль в командном виде спорта. До финала дошла женская сборная по гандболу, став в итоге второй.

    Лидером медального зачета стала Турция. В активе сборной 72 «золота», 44 «серебра» и 39 «бронз». Узбекистан финишировал вторым (29 «золота», 35 «серебра», 32 «бронзы»). Иран замкнул тройку лучших (29 «золота», 19 «серебра» и 33 «бронзы»).

    Добавим, что всего нашу сборную представили более 100 атлетов, которые бились за медали в 15 видах спорта из 23, представленных в соревновательной программе.

    Ранее сообщалось, что казахстанские гандболистки взяли «серебро» на Играх исламской солидарности. 

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают