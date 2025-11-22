Казахстан завоевал 56 медалей на Играх исламской солидарности

В общей сложности наши спортсмены завоевали 56 медалей. Среди них 15 являются золотыми. Также в активе актлетов 20 серебрянных и 21 бронзовых медалей. Данный результат позволил занять седьмое в командном зачете.

По три золотые награды стране принесли представители команд по плаванию, тяжелой атлетике и джиу-джитсу.

В настольном теннисе казахстанцы отметились двумя золотыми медалями. По разу на первую ступень пьедестала казахстанцы поднялись в дзюдо, муай-тай, фехтовании, каратэ.

Также казахстанские атлеты завоевали медаль в командном виде спорта. До финала дошла женская сборная по гандболу, став в итоге второй.

Лидером медального зачета стала Турция. В активе сборной 72 «золота», 44 «серебра» и 39 «бронз». Узбекистан финишировал вторым (29 «золота», 35 «серебра», 32 «бронзы»). Иран замкнул тройку лучших (29 «золота», 19 «серебра» и 33 «бронзы»).

Добавим, что всего нашу сборную представили более 100 атлетов, которые бились за медали в 15 видах спорта из 23, представленных в соревновательной программе.

Ранее сообщалось, что казахстанские гандболистки взяли «серебро» на Играх исламской солидарности.