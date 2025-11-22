РУ
    Казахстанские гандболистки взяли «серебро» на Играх исламской солидарности

    В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся финал соревнований по гандболу среди женщин, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Фото: НОК РК

    В решающем матче сыграли Казахстан и Турция.

    Встреча выдалась напряжённой и конкурентной. И с небольшим преимуществом победу одержали наши соперницы.

    Противостояние Турция выиграла со счётом 34:31. Сборная Казахстана завершила Игры с «серебром».

    Ранее сообщалось, что казахстанец Ризабек Айтмухан сенсационно разгромил олимпийского чемпиона.

