23:00, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5
Казахстанские гандболистки взяли «серебро» на Играх исламской солидарности
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся финал соревнований по гандболу среди женщин, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
В решающем матче сыграли Казахстан и Турция.
Встреча выдалась напряжённой и конкурентной. И с небольшим преимуществом победу одержали наши соперницы.
Противостояние Турция выиграла со счётом 34:31. Сборная Казахстана завершила Игры с «серебром».
