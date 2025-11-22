Казахстанец Ризабек Айтмухан сенсационно разгромил олимпийского чемпиона

В четвертьфинале веса до 97 кг в вольной борьбе Ризабек победил бронзового призера Олимпиады-2024 Магомедхана Магомедова, представляющего Азербайджан, а в полуфинале неожиданно разгромил олимпийского чемпиона Ахмеда Тажудинова, выступающего за Бахрейн, со счетом 15:3.

За золото Ризабек Айтмухан будет бороться с другим бронзовым призером Олимпиады иранцем Амир Али Азарпирой.

Напомним, Зейнеп Баянова, Ирина Казюлина и Эльмира Сыздыкова завоевали «бронзу» Исламиады-2025.

Кроме того, казахстанский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев завоевал серебряную медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).