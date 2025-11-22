РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:41, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанец Ризабек Айтмухан сенсационно разгромил олимпийского чемпиона

    В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде продолжаются соревнования в рамках Игр исламской солидарности. В соревнованиях по вольной борьбе казахстанец Ризабек Айтмухан сотворил сразу 2 сенсации, передает агентство Kazinform.

    Ризабек Айтмухан
    Фото: НОК РК

    В четвертьфинале веса до 97 кг в вольной борьбе Ризабек победил бронзового призера Олимпиады-2024 Магомедхана Магомедова, представляющего Азербайджан, а в полуфинале неожиданно разгромил олимпийского чемпиона Ахмеда Тажудинова, выступающего за Бахрейн, со счетом 15:3.

    За золото Ризабек Айтмухан будет бороться с другим бронзовым призером Олимпиады иранцем Амир Али Азарпирой.

    Напомним, Зейнеп Баянова, Ирина Казюлина и Эльмира Сыздыкова завоевали «бронзу» Исламиады-2025.

    Кроме того, казахстанский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев завоевал серебряную медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Борьба
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают