    22:24, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Борец Ислам Евлоев стал серебряным призером Исламиады-2025

    Казахстанский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев завоевал серебряную медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Фото: НОК РК

    Ислам дошел до финала в весовой категории до 87 килограммов.

    В решающей схватке ему противостоял Голамреза Фарохи из Ирана, который в этом году выиграл чемпионат мира в весе до 82 килограммов.

    Фарохи победил в финале со счетом 6:0. Евлоев завершил турнир с серебряной медалью.

    Ранее сообщалось, что на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Казахстан представят шесть наших борцов.

