Борец Ислам Евлоев стал серебряным призером Исламиады-2025

Ислам дошел до финала в весовой категории до 87 килограммов.

В решающей схватке ему противостоял Голамреза Фарохи из Ирана, который в этом году выиграл чемпионат мира в весе до 82 килограммов.

Фарохи победил в финале со счетом 6:0. Евлоев завершил турнир с серебряной медалью.

Ранее сообщалось, что на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Казахстан представят шесть наших борцов.