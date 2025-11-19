22:24, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5
Борец Ислам Евлоев стал серебряным призером Исламиады-2025
Казахстанский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев завоевал серебряную медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Ислам дошел до финала в весовой категории до 87 килограммов.
В решающей схватке ему противостоял Голамреза Фарохи из Ирана, который в этом году выиграл чемпионат мира в весе до 82 килограммов.
Фарохи победил в финале со счетом 6:0. Евлоев завершил турнир с серебряной медалью.
Ранее сообщалось, что на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Казахстан представят шесть наших борцов.