03:00, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5
Назван состав команды Казахстана по борьбе на участие в Играх исламской солидарности
Шесть казахстанских борцов представят страну на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Соревнования официально стартуют 7 ноябре. В борьбе нашу страну представят следующие спортсмены:
Вольная борьба
- До 74 кг: Нуркожа Кайпанов
- До 97 кг: Ризабек Айтмухан
Греко-римская борьба
- До 87 кг: Ислам Евлоев
Женская борьба
- До 53 кг: Зейнеп Баянова
- До 68 кг: Ирина Казюлина
- До 76 кг: Эльмира Сыздыкова