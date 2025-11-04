РУ
    Назван состав команды Казахстана по борьбе на участие в Играх исламской солидарности

    Шесть казахстанских борцов представят страну на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фото: НОК РК

    Соревнования официально стартуют 7 ноябре. В борьбе нашу страну представят следующие спортсмены:

    Вольная борьба

    • До 74 кг: Нуркожа Кайпанов
    • До 97 кг: Ризабек Айтмухан

    Греко-римская борьба

    • До 87 кг: Ислам Евлоев

    Женская борьба

    • До 53 кг: Зейнеп Баянова
    • До 68 кг: Ирина Казюлина
    • До 76 кг: Эльмира Сыздыкова
