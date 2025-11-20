РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:21, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Зейнеп Баянова завоевала «бронзу» на Исламиаде-2025

    Казахстанка Зейнеп Баянова стала бронзовым призером Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    о
    Фото: НОК РК

    Спортсменка показала третий результат в женской борьбе.

    Зейнеп в схватке за третье место в весе до 53 килограммов одержала победу над Ватансултон Шакаршоевой (Таджикистан) — 14:3.

    Ранее сообщалось, что казахстанский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев завоевал серебряную медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    Спорт спортсмены Казахстана Борьба
    Гульжан Тасмаганбетова
