Зейнеп Баянова завоевала «бронзу» на Исламиаде-2025

Спортсменка показала третий результат в женской борьбе.

Зейнеп в схватке за третье место в весе до 53 килограммов одержала победу над Ватансултон Шакаршоевой (Таджикистан) — 14:3.

Ранее сообщалось, что казахстанский борец греко-римского стиля Ислам Евлоев завоевал серебряную медаль Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).