Женская борьба: Ирина Казюлина и Эльмира Сыздыкова завоевали «бронзу» Исламиады-2025

Ирина Казюлина поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 68 килограммов.

Фото: НОК РК

В схватке за третье место Ирина выиграла у Ндиффо Алмейды (Камерун).

Фото: НОК РК

Эльмира Сыздыкова также завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 76 килограммов.

Фото: НОК РК

В схватке за третье Сыздыкова одержала победу над Эльмирой Ясин из Турции.

Ранее бронзовую медаль на Исламиаде-2025 также завоевала и Зейнеп Баянова.