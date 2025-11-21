РУ
    22:23, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Женская борьба: Ирина Казюлина и Эльмира Сыздыкова завоевали «бронзу» Исламиады-2025

    Представительницы команды Казахстана по женской борьбе Ирина Казюлина и Эльмира Сыздыкова стали бронзовыми призерами Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Фото: НОК РК

    Ирина Казюлина поднялась на третью ступень пьедестала в весовой категории до 68 килограммов.

    Фото: НОК РК

    В схватке за третье место Ирина выиграла у Ндиффо Алмейды (Камерун).

    Фото: НОК РК

    Эльмира Сыздыкова также завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 76 килограммов.

    Фото: НОК РК

    В схватке за третье Сыздыкова одержала победу над Эльмирой Ясин из Турции.

    Ранее бронзовую медаль на Исламиаде-2025 также завоевала и Зейнеп Баянова.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
