С таким партнером все хотят иметь дело — российский эксперт о Казахстане

В каждой из этих столиц Касым-Жомарт Токаев говорил на языке собеседников, и это — беспрецедентный случай, отмечает Млечин.

Он считает, Президенту Казахстана удалось впечатлить Дональда Трампа, который выделил его среди других гостей.

Особо теплыми российский эксперт назвал отношения Астаны с Пекином, а также отметил продвижение национальных интересов, которые у Касым-Жомарта Токаева всегда на первом месте.

— Руководители других государств видят и понимают, что перед ними — руководитель государства, который меняет свою страну. Мы же видим, что вслед за политической реформой успешно идет экономическая реформа, социальная. Естественно, руководители других государств это видят, они видят, что ваша страна сейчас на подъеме, она стремительно развивается. С таким партнером все хотят иметь дело, — отметил Млечин.

Напомним, что Президент Касым-Жомарт Токаев совершил визиты сразу в три глобальные столицы мира — Пекин, Вашингтон и Москву. О голосе Казахстана в глобальном мире, балансе интересов и практической значимости переговоров — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.