Политический почерк Токаева: между великими державами, но не в их тени

Это не треугольник, а более сложная геометрия

Год еще не закончился, а эксперты всех пабликов уже принялись подводить его итоги. Причиной тому – устойчивое ощущение завершения очень важного этапа. Это чувство особенно укрепилось после визита Касым-Жомарта Токаева в Москву. В диалоге с Россией - одним из трех глобальных партнеров, с которыми Глава Казахстана встретился в эти осенние дни – наша страна укрепила мнение о том, что Центральная Азия становится самостоятельным субъектом мировой политики.

Фраза «найти баланс» между Китаем, США и Россией давно стала штампом в политологических комментариях. Но в случае с Касым-Жомартом Токаевым 2025 год дал повод говорить о другом - о появлении почерка, узнаваемого интонационного рисунка казахстанской дипломатии.

Коллаж: Kazinform; Pixabay

- 2025 год войдет в историю всемирной дипломатии как часть «времен тотальной неопределенности» – периода, характеризующегося эрозией устоявшегося миропорядка, эскалацией конфронтации между великими державами и фрагментацией мирового сообщества. На фоне такой ситуации многие государства были вынуждены перейти к ситуативной, реактивной политике и ручной дипломатии. Однако немногие из них продемонстрировали столь же выверенную и проактивную стратегию, как Казахстан. Действительно, в 2025 году наша страна на практике показала свою традиционную многовекторную внешнюю политику, - комментирует политолог, руководитель Центра цифровых социальных наук Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК Рустем Мустафин.

При этом термин «баланс» или «равноудаленность», по мнению эксперта, сейчас уже является неточным упрощением.

– Внешняя политика Казахстана представляет собой явно не симметричный баланс, а сложное управление как раз таки асимметричными и разновесовыми портфелями отношений, где каждый из партнеров выполняет строго определенную, и часто не пересекающуюся, функцию в общей архитектуре казахстанского суверенитета и безопасности, - говорит он.

Таким образом, 2025 год стал годом институционализации казахстанского дипломатического почерка. Он проявился в интонациях, в выборе тем, в ритме встреч и в способности говорить с разными столицами на языке стратегического уважения. Казахстан не просто участвует в мировой политике - он формирует ее контуры, предлагая модель суверенного, многовекторного и гуманистического взаимодействия. К голосу Центральной Азии стали прислушиваться, потому что Казахстан знает, что и как предложить каждому из глобальных игроков взамен на равное отношение в вопросах экономической выгоды и региональной устойчивости. Впервые в истории саммиты «ЦА - Китай», «ЦА - США» и «ЦА - Россия» прошли в течение одного года.

На языке партнера

В Китае в начале сентября прошли саммит ШОС и «ШОС плюс» в Тяньцзине, Президент принял участие в заседании казахско-китайского Делового Совета, чуть ранее состоялась встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

По итогам визита были подписаны соглашения в области цифровизации, водной безопасности, логистики и науки на 15 млрд долларов. Китай, традиционно воспринимающий ЦА как транзитный коридор, все чаще говорит о ней как о партнере в технологическом и гуманитарном измерении.

Фото: akorda.kz

Сотрудничество между Казахстаном и Китаем сегодня выходит за рамки традиционной дипломатии, превращаясь в стратегическое партнерство, где экономика, инфраструктура и культурное взаимопонимание переплетаются в единую ткань евразийского будущего.

Объем двусторонней торговли в 2024 году достиг рекордных 44 миллиардов долларов, а китайские инвестиции в Казахстан за последние 20 лет превысили 27 миллиардов, поддерживая более 6 тысяч предприятий. Эти цифры говорят о глубоком доверии и устойчивом интересе к совместному развитию. Особое внимание во время переговоров было уделено энергетике, транспорту и сельскому хозяйству - ключевым сферам, определяющим устойчивость и конкурентоспособность региона.

Запуск дополнительных железнодорожных линий Достык–Мойынты в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута увеличил транзитную мощность в пять раз, превращая Казахстан в важнейший логистический узел между Востоком и Западом. Параллельно расширяется экспорт казахстанской агропродукции, который вырос на 10% в 2024 году, укрепляя продовольственную безопасность и открывая новые рынки.

Фото: Akorda

Особого внимания заслуживает языковой аспект: китайские и казахстанские СМИ все чаще показывают Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина в непринужденной беседе на китайском языке. Это не просто дипломатический жест, а символ глубинного взаимопонимания: в буквальном смысле, Президент Казахстана говорит с главами Китая, США и России на родных для них языках. В дни визита Касым-Жомарта в Поднебесную журналисты часто цитировали одну китайскую мудрость: «Выучишь язык - избежишь войны». Продолжая аллегорию, можно сказать, что Президент Казахстана хорошо освоил язык переговоров с представителями мировых центров силы.

Фото: akorda.kz

Убедиться в этом можно было уже спустя два месяца - визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон стал знаковым событием, открывшим новую главу в истории казахстанско-американских отношений. На первом саммите «Центральная Азия — США» (С5+1) Токаев уверенно занял позицию лидера региональной пятерки, продемонстрировав дипломатическую гибкость, стратегическое мышление и культурную чуткость.

Символичной эксперты посчитали даже рассадку за столом: кресло Касым-Жомарта Токаева находилось в центре, напротив Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, что визуально подчеркнуло его роль координатора регионального диалога. Ключевым результатом этих переговоров стало подписание ряда важнейших соглашений.

Фото: akorda.kz

– В Вашингтоне Казахстан заключил свыше 30 соглашений на общую сумму 17,2 млрд долларов. Сделки охватывают критически важные отрасли, от авиации до добычи полезных ископаемых и от сельского хозяйства до цифровых технологий. Среди них, к примеру, можно выделить соглашение национального перевозчика Air Astana о покупке 15 новейших лайнеров Boeing 787-9 Dreamliner, крупный проект John Deere (2,5 млрд долларов) по организации производства сельхозтехники в Казахстане, а также меморандум между Фондом «Самрук-Казына» и инвесторами из США о разработке месторождений вольфрама (1,1 млрд долл), – отмечает эксперт Рустем Мустафин.

Особое внимание, по его словам, было уделено высокотехнологичным сферам. Подписано соглашение между Freedom Holding Corp. и NVIDIA на 2 млрд долларов для развития искусственного интеллекта, договоренности с компанией SpaceX (Starlink) о запуске спутниковой связи на территории Казахстана, меморандум между Министерством цифрового развития РК и OpenAI, Coursera и Университетом Аризоны о продвижении цифровой грамотности и обучения ИИ.

– Приведенные данные свидетельствуют о том, что Казахстан стремится извлечь конкретную выгоду из партнерства с США, то есть привлечь инвестиции, технологии и образование. В свою очередь, американская сторона высоко оценила роль Казахстана. Трамп назвал Казахстан «истинным партнером в деле мира и процветания» и отметил выдающееся лидерство Токаева, даже намекнув на возможность своего визита в нашу страну в будущем, - подчеркнул Рустем Мустафин.

Кроме того, отмечает эксперт, Президент Токаев поддержал новую американскую инициативу под названием Route for International Peace and Prosperity. Тем самым, было продемонстрировано, что Казахстан намерен участвовать в крупных международных инфраструктурных проектах для укрепления своей роли трансконтинентального транзитного узла.

Глава нашей страны также заявил о намерении нашей страны присоединиться к Авраамовым соглашениям - инициативе Трампа по нормализации отношений между Израилем и мусульманскими странами. Это решение многим показалось неожиданным, но для Казахстана – это тонкий и продуманный шаг, демонстрирующий готовность участвовать в глобальных процессах мира и диалога.

Фото: akorda.kz

В ходе переговоров Токаев подчеркнул, что США остаются одним из ключевых партнеров Казахстана. Он напомнил, что еще в первый президентский срок Трампа отношения были формализованы на уровне расширенного стратегического партнерства. Сегодня оно наполняется новым содержанием: США вложили более 100 млрд долларов в казахстанскую экономику, товарооборот удвоился и приблизился к 5 млрд долларам, а более 600 американских компаний успешно работают в стране. Казахстан также обеспечивает почти 25% внутреннего спроса на уран в США — вклад, который невозможно переоценить.

– Касым-Жомарт Токаев предпринимал значительные усилия для налаживания взаимоотношений с администрацией Трампа, начав еще до инаугурации. Когда Президент США говорит нашему журналисту, что у нас есть «великий Президент», очевидно, что это искренняя эмоция на фоне сложившегося диалога. Трампу как миротворцу нужны контакты в регионе, которые будут ему давать свою точку зрения на способы достижения мира, отличающиеся от традиционных вашингтонских взглядов на внешнюю политику, и Токаев ему предоставляет такую услугу, - комментирует депутат Мажилиса РК, политолог Никита Шаталов.

Системное союзничество

Всего через шесть дней после вашингтонского саммита Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Российскую Федерацию, и этот государственный визит стал не просто продолжением дипломатического марафона, но и важной вехой в переосмыслении формата казахстанско-российских отношений. Он прошел в атмосфере подчеркнутого доверия, символизма и стратегической откровенности.

С первых кадров встречи у камина, в неформальной обстановке, где Владимир Путин приглашал Касым-Жомарта Токаева «поужинать, чайку попить» – было ясно: Москва стремится к личному, прямому диалогу. Разговор этот продолжался более 2,5 часов, а по его завершении Владимир Путин лично проводил Токаева до автомобиля, тепло приобняв на прощание.

Фото: akorda.kz

Кульминацией визита стало подписание программного документа — Декларации о переходе отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Как отметил политолог Эдуард Полетаев, это не просто юридическая формальность, а визионерская рамка, охватывающая 42 направления сотрудничества - от политики и безопасности до высоких технологий и гуманитарной сферы.

– Стратегическое партнерство и союзничество представляют собой два самых высоких уровня международных отношений, на которых поддерживаются долгосрочные взаимовыгодные связи в широком спектре сотрудничества в соответствии с национальными интересами государств. При этом увеличивается количество сфер взаимодействия, а союзники ожидают друг от друга проявления доброжелательности, доверия, надежности и предсказуемости. Казахстан последовательно выстраивает модель сбалансированного сотрудничества с ключевыми партнерами, и отношения с Россией, на мой взгляд, занимают особое место. Декларация не означает кардинальных перемен, но фиксирует важную тенденцию перехода от прагматичного взаимодействия к системному союзничеству, основанному на взаимных интересах и стратегической предсказуемости, - комментирует политолог Эдуард Полетаев.

Действительно, особенность московского визита - его системность. Токаев выступил не просто как Глава государства, а как архитектор новой модели взаимодействия: предсказуемой, равноправной, основанной на доверии. Это не декларация лояльности, а переход от прагматичного партнерства к союзническому формату, в котором Казахстан сохраняет стратегическую автономию, одновременно укрепляя связи с ближайшим соседом.

Важным элементом этого взаимодействия сегодня, безусловно, становится транспортная связанность континента. И не случайно среди подписанных документов большинство затрагивают именно эту сферу. Среди них соглашения между железнодорожными ведомствами двух стран о развитии межгосударственных стыковых пунктов, в области транзитных перевозок железнодорожным транспортом и обеспечения транспортной безопасности. Как отметил Глава государства, наша страна намерена продолжить взаимодействие для продвижения перспективной инициативы «Трансалтайский диалог». Данный формат призван стать эффективной площадкой для расширения сотрудничества между Казахстаном, Россией, Китаем и Монголией в духе добрососедства и взаимной выгоды.

- Таким образом, «сделки» четко определены. С Китаем – «технологии + инвестиции» в обмен на «стабильность и риторику о вечном партнерстве». С Россией – «лояльность в сфере безопасности» в обмен на «гарантии транзита и управление экономической зависимостью». Это и есть «сбалансированная, конструктивная и прагматичная внешняя политика» в действии. Географическое положение и историческая судьба сделали Казахстан буквально и фигурально мостом между Востоком и Западом. Сегодня это один из образов, который Астана использует для продвижения национальных интересов. Будучи крупнейшей страной Центральной Азии, располагающейся на стыке Европы и Азии, Казахстан стремится конвертировать свою транзитную и геополитическую позицию в конкретные экономические дивиденды и политическое влияние, - подчеркивает Рустем Мустафин.

Все более отчетливо как самостоятельный вектор внешней политики Казахстана, дополняющий экономические и геополитические инициативы, проявляется культурная и гуманитарная сферы. В отношениях с Китаем, США и Россией именно такая дипломатия становится инструментом мягкой силы, позволяющим выстраивать доверие, укреплять взаимопонимание и формировать устойчивые мосты между обществами.

С Китаем гуманитарное сотрудничество развивается в духе взаимного уважения и культурной симметрии. После успешного «Года туризма Казахстана в Китае» в 2024 году, 2025-й объявлен «Годом китайского туризма в Казахстане». Открытие Культурного центра Казахстана в Пекине стало не просто жестом, а институциональным шагом к углублению гуманитарных связей. В образовательной сфере расширяются программы обмена студентами, а в рамках ШОС Казахстан и Китай продвигают инициативы по сохранению исторической памяти и культурного наследия региона. Сегодня в Казахстане работают три мастерских Лу Баня – больше, чем где либо еще в мире.

С Соединенными Штатами гуманитарный диалог строится на ценностях открытого общества, инклюзии и академической мобильности. Сотрудничество с университетами, способствуют развитию англоязычного образования, цифровой грамотности и гендерного равенства. Визит Токаева в Вашингтон сопровождался не только переговорами, но и акцентом на ценностную близость - уважение, мир, диалог.

С Россией гуманитарная сфера опирается на общую историческую ткань, языковую близость и культурную преемственность. Совместные проекты в области образования, театра, кинематографии и музейного дела укрепляют гуманитарную интеграцию. В рамках визита Токаева в Москву состоялось возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата и посещение гала-концерта в Большом театре - знаки уважения к общей памяти и культурной традиции. Открытие филиалов вузов, поддержка русскоязычных школ, совместные научные конференции и культурные фестивали - все это элементы мягкой силы, работающей на доверие и сопричастность.

Фото: akorda.kz

Казахстан проводит тонкую, но последовательную политику гуманитарного сближения, где язык уважения, исторической памяти и культурного обмена становится универсальным кодом. Это не просто дополнение к экономике - это фундамент долгосрочного партнерства, где ценности становятся связующим звеном.

- Говоря о формировании собственной школы дипломатии, следует отметить, что она традиционно славилась умением лавировать между великими державами. При Президенте Токаеве эта стратегия получила новое развитие. Глава государства сам является профессиональным дипломатом и привнес в казахстанскую внешнюю политику более технократичный и самостоятельный стиль. Эксперты отмечают, что при нем Астана делает акцент на национальном суверенитете, экономическом прагматизме и диверсифицированном многостороннем сотрудничестве, - считает Рустем Мустафин.

В выступлениях Касым-Жомарта Токаева действительно все чаще звучит не просто реакция на мировые вызовы, а собственная философия международных отношений. Это голос страны, которая знает цену миру, потому что добровольно отказалась от ядерного оружия. Страны, которая умеет слушать и быть услышанной, потому что говорит языком уважения и равновесия.

Основа казахстанской дипломатии сегодня - нерушимость международного права, многовекторность без эквилибристики, экономика как мост, а не поле боя, и посредничество как форма ответственности. Это не просто набор принципов – это дипломатическая интонация, в которой слышится опыт, достоинство и стремление к миру.