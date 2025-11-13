Завершился государственный визит Президента Казахстана в Российскую Федерацию
В аэропорту Внуково Президента Касым-Жомарта Токаева проводили заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук и другие официальные лица, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Ранее, по завершении программы визита, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин тепло попрощались.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.
После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.
Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.
Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России.
14 документов подписали Казахстан и Россия по итогам переговоров.
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин посетили Гала-концерт мастеров искусств Казахстана.