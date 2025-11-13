РУ
    02:42, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Завершился государственный визит Президента Казахстана в Российскую Федерацию

    В аэропорту Внуково Президента Касым-Жомарта Токаева проводили заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук и другие официальные лица, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Завершился государственный визит Президента Казахстана в Российскую Федерацию
    Фото: Акорда

    Ранее, по завершении программы визита, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин тепло попрощались.

    Токаев и Путин тепло попрощались
    Фото: Акорда
    Завершился государственный визит Президента Казахстана в Российскую Федерацию
    Фото: Акорда
    завершился госвизит Токаева в Москву
    Фото: Акорда
    завершился госвизит Токаева в Москву
    Фото: Акорда
    завершился госвизит Токаева в Москву
    Фото: Акорда

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

    После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

    Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

    Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России.

    14 документов подписали Казахстан и Россия по итогам переговоров.

    Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин посетили Гала-концерт мастеров искусств Казахстана.

