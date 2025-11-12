Неформальный ужин Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина прошел в Москве

Ранее сообщалось, что в Кремле прошла неформальная встреча Президентов Казахстана и России.

Напомним, сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с государственным визитом в Москву.

Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

Перед визитом в Москву на страницах «Российской газеты» была опубликована статья Главы нашего государства «Вечная дружба — путеводная звезда для наших народов», в которой ключевым пунктом визита Президент обозначил планируемое подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.