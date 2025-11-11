РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:46, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с госвизитом в Москву

    Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с государственным визитом в Москву, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    акорда
    Фото: Акорда

    В аэропорту Внуково-2 в честь высокого гостя были выстроены рота почетного караула Московского гарнизона и военный духовой оркестр.

    Тоқаев
    Фото: Акорда
    токаев
    Фото: Акорда

    Главу нашего государства встретили первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров и другие официальные лица. Были исполнены национальные гимны двух государств.

    токаев
    Фото: Акорда
    токаев
    Фото: Акорда
    токаев
    Фото: Акорда

    — Приветствуем в Российской Федерации Его Превосходительство Президента Республики Казахстан господина Касым-Жомарта Токаева! — написано на двух языках на больших билбордах и светодиодных экранах, размещенных на улицах Москвы. 

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с госвизитом в Москву
    Фото: Акорда

    Ранее сообщалось, что 11–12 ноября 2025 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Российскую Федерацию. 

    Касым-Жомарт Токаев прибыл с госвизитом в Москву
    Фото: Акорда

    Перед визитом в Москву на страницах «Российской газеты» опубликована статья Главы нашего государства «Вечная дружба — путеводная звезда для наших народов», в которой ключевым пунктом визита Президент обозначил планируемое подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. 

    О том, какие принципы сотрудничества являются узловыми в казахстанско-российском взаимодействии, можно прочитать в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

