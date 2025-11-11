Касым-Жомарт Токаев прибыл с госвизитом в Москву

В аэропорту Внуково-2 в честь высокого гостя были выстроены рота почетного караула Московского гарнизона и военный духовой оркестр.

Главу нашего государства встретили первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров и другие официальные лица. Были исполнены национальные гимны двух государств.

— Приветствуем в Российской Федерации Его Превосходительство Президента Республики Казахстан господина Касым-Жомарта Токаева! — написано на двух языках на больших билбордах и светодиодных экранах, размещенных на улицах Москвы.

Ранее сообщалось, что 11–12 ноября 2025 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Российскую Федерацию.

Перед визитом в Москву на страницах «Российской газеты» опубликована статья Главы нашего государства «Вечная дружба — путеводная звезда для наших народов», в которой ключевым пунктом визита Президент обозначил планируемое подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

