14:20, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5
Госвизит Президента в Россию: стало известно о планах Касым-Жомарта Токаева в Москве
11–12 ноября Президент Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Российскую Федерацию, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Глава государства проведет переговоры с Президентом Владимиром Путиным, а также в формате видеоконференцсвязи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, — говорится в сообщении.
В рамках визита планируется подписание ряда важных двусторонних документов.
Ранее Президент Казахстана принял первого вице-премьера России.