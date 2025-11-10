РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:20, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Госвизит Президента в Россию: стало известно о планах Касым-Жомарта Токаева в Москве

    11–12 ноября Президент Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Российскую Федерацию, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда Ақорда
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    — Глава государства проведет переговоры с Президентом Владимиром Путиным, а также в формате видеоконференцсвязи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, — говорится в сообщении.

    В рамках визита планируется подписание ряда важных двусторонних документов.

    Ранее Президент Казахстана принял первого вице-премьера России.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Россия
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают