Перед визитом в Москву: Президент Казахстана принял первого вице-премьера России

В ходе встречи были рассмотрены ключевые направления многопланового двустороннего сотрудничества в контексте повестки предстоящего государственного визита Президента Казахстана в Москву.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность предстоящего визита и выразил уверенность в том, что переговоры будут успешными.

Глава государства обратил внимание на активную и скоординированную работу правительств двух стран, благодаря которой Россия неизменно остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о достигнутой с Президентом Владимиром Путиным договоренности довести в ближайшей перспективе объем товарооборота до 30 млрд долларов.

По словам Главы нашего государства, Российская Федерация является одним из лидеров по темпам и объемам инвестиций в экономику Казахстана. В 2024 году их общий объем достиг 4 млрд долларов.

Президент отметил продуктивную деятельность крупных российских компаний в Казахстане, что свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия.

В свою очередь Денис Мантуров выразил признательность за теплый прием и подтвердил готовность российской стороны к дальнейшему углублению двустороннего взаимодействия.

Он отметил, что между странами уже создана прочная основа для развития совместных проектов, выразив уверенность в их успешной реализации.

Президент наградил Дениса Мантурова орденом «Достық» I степени за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие, а также в укрепление дружбы и сотрудничества между народами двух стран.

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что 12 ноября состоится первый государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.

В октябре во время встречи с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подготовка к предстоящему в ноябре государственному визиту Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию идет полным ходом, это станет событием международного масштаба.