    14:40, 27 Октябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Мемлекет басшысы Ресей Президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесті
    Фото: Ақорда

    В ходе беседы были обсуждены вопросы подготовки предстоящего государственного визита Президента Казахстана в Российскую Федерацию. 

    Главы государств отметили особое значение предстоящих переговоров в Москве для дальнейшего развития стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран. 

    Также были затронуты некоторые аспекты современной ситуации в мире.

    Напомним, на Втором казахстанско-российском медиафоруме пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона с нетерпением ждет первого государственного визита Президента Казахстана в Россию. 

