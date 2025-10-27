Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

В ходе беседы были обсуждены вопросы подготовки предстоящего государственного визита Президента Казахстана в Российскую Федерацию.

Главы государств отметили особое значение предстоящих переговоров в Москве для дальнейшего развития стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран.

Также были затронуты некоторые аспекты современной ситуации в мире.

Напомним, на Втором казахстанско-российском медиафоруме пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона с нетерпением ждет первого государственного визита Президента Казахстана в Россию.