Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы были обсуждены вопросы подготовки предстоящего государственного визита Президента Казахстана в Российскую Федерацию.
Главы государств отметили особое значение предстоящих переговоров в Москве для дальнейшего развития стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран.
Также были затронуты некоторые аспекты современной ситуации в мире.
Напомним, на Втором казахстанско-российском медиафоруме пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона с нетерпением ждет первого государственного визита Президента Казахстана в Россию.