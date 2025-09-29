РУ
    13:58, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Мы с нетерпением ждем первого государственного визита Президента Казахстана в Россию — Дмитрий Песков

    Подготовка к первому государственному визиту Президента Республики Казахстан в Российскую Федерацию, который запланирован на ноябрь текущего года, идет полным ходом. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков на Втором казахстанско-российском медиафоруме, передает Kazinform.

    Мы с нетерпением ждем первого государственного визита Президента Казахстана в Россию — Дмитрий Песков
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    — Сейчас мы все работаем над подготовкой первого государственного визита в Российскую Федерацию, который состоится в ноябре. Эта подготовка ведется по разным каналам — работают наши дипломаты, парламенты, СМИ, — отметил представитель Кремля.

    Он подчеркнул важность и масштаб предстоящего события, назвав его большой ответственностью для всех сторон.

    — Ответственность огромная, и мы с нетерпением ждем визита. Готовится солидный пакет документов, который будет финализирован в ходе контактов на высшем уровне, — добавил Дмитрий Песков.

    По его словам, принимающая сторона делает все возможное, чтобы визит прошел на максимально высоком уровне.

    — Мы уверены, что визит пройдет блестяще. По крайней мере, мы как принимающая сторона готовимся сделать все на максимально возможном уровне, — заявил он.

    Также в ходе медиафорума Дмитрий Песков заявил, что Россия и Казахстан, несмотря на то, что являются двумя независимыми государствами, имеют общее историческое наследие и обладают потенциалом для совместного развития. 

    Напомним, 28 сентября в Алматы прошел II казахстанско-российский медиафорум. 

