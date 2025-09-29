Мы с нетерпением ждем первого государственного визита Президента Казахстана в Россию — Дмитрий Песков

— Сейчас мы все работаем над подготовкой первого государственного визита в Российскую Федерацию, который состоится в ноябре. Эта подготовка ведется по разным каналам — работают наши дипломаты, парламенты, СМИ, — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул важность и масштаб предстоящего события, назвав его большой ответственностью для всех сторон.

— Ответственность огромная, и мы с нетерпением ждем визита. Готовится солидный пакет документов, который будет финализирован в ходе контактов на высшем уровне, — добавил Дмитрий Песков.

По его словам, принимающая сторона делает все возможное, чтобы визит прошел на максимально высоком уровне.

— Мы уверены, что визит пройдет блестяще. По крайней мере, мы как принимающая сторона готовимся сделать все на максимально возможном уровне, — заявил он.

Также в ходе медиафорума Дмитрий Песков заявил, что Россия и Казахстан, несмотря на то, что являются двумя независимыми государствами, имеют общее историческое наследие и обладают потенциалом для совместного развития.

Напомним, 28 сентября в Алматы прошел II казахстанско-российский медиафорум.