Мы с нетерпением ждем первого государственного визита Президента Казахстана в Россию — Дмитрий Песков
Подготовка к первому государственному визиту Президента Республики Казахстан в Российскую Федерацию, который запланирован на ноябрь текущего года, идет полным ходом. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков на Втором казахстанско-российском медиафоруме, передает Kazinform.
— Сейчас мы все работаем над подготовкой первого государственного визита в Российскую Федерацию, который состоится в ноябре. Эта подготовка ведется по разным каналам — работают наши дипломаты, парламенты, СМИ, — отметил представитель Кремля.
Он подчеркнул важность и масштаб предстоящего события, назвав его большой ответственностью для всех сторон.
— Ответственность огромная, и мы с нетерпением ждем визита. Готовится солидный пакет документов, который будет финализирован в ходе контактов на высшем уровне, — добавил Дмитрий Песков.
По его словам, принимающая сторона делает все возможное, чтобы визит прошел на максимально высоком уровне.
— Мы уверены, что визит пройдет блестяще. По крайней мере, мы как принимающая сторона готовимся сделать все на максимально возможном уровне, — заявил он.
Также в ходе медиафорума Дмитрий Песков заявил, что Россия и Казахстан, несмотря на то, что являются двумя независимыми государствами, имеют общее историческое наследие и обладают потенциалом для совместного развития.
Напомним, 28 сентября в Алматы прошел II казахстанско-российский медиафорум.