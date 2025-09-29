РУ
    13:52, 29 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Дмитрий Песков: Россия и Казахстан — одно прошлое и блестящее будущее

    Россия и Казахстан, несмотря на то, что являются двумя независимыми государствами, имеют общее историческое наследие и обладают потенциалом для совместного развития. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков на Втором казахстанско-российском медиафоруме, передает Kazinform.

    Дмитрий Песков: Россия и Казахстан – одно прошлое и блестящее будущее
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    — Россия и Казахстан — это два разных государства, но это одно прошлое, и, если мы хорошо поработаем, это одно блестящее будущее. У меня нет в этом сомнений, — подчеркнул Песков.

    По его словам, при правильной организации совместных процессов и эффективном взаимодействии по всем направлениям, стороны могут извлечь взаимную выгоду, что станет основой устойчивого развития как для России, так и для Казахстана.

    — Это даст нам возможность идти вместе, со взаимной выгодой, сохраняя нашу общую историю и извлекая дивиденды для народов наших двух стран. Потому что каждое из наших государств работает именно для этого, — отметил представитель Кремля.

    Напомним, 28 сентября в Алматы прошел II казахстанско-российский медиафорум. 

    СМИ Казахстан Алматы Россия
    Айгерим Дуйсембай
