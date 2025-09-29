Второй казахстанско-российский медиафорум состоялся в Алматы

Казахстанскую делегацию возглавил Государственный советник Ерлан Карин. Российская делегация представлена во главе с заместителем руководителя Администрации Президента РФ — Пресс-секретарем Президента РФ Дмитрием Песковым.

В медиафоруме от казахстанской стороны принимали участие также министр культуры и информации РК Аида Балаева, директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева, директор Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Аскар Умаров, депутат Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов, председатель Комитета международной информации МИД РК Айбек Смадияров.

В составе российской делегации были депутат Государственной Думы РФ Марина Ким, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, генеральный директор агентства ИТАР-ТАСС Андрей Кондрашов.

В мероприятии также приняли участие руководители крупнейших казахстанских и российских СМИ.

Фото: Акорда

Государственный советник РК Ерлан Карин в своем выступлении отметил, что медиафорум имеет особое значение в сфере развития информационных ресурсов двух стран.

— Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин постоянно подчеркивают, что сотрудничество между нашими странами имеет образцовый характер. Это очень высокая планка, которая требует постоянной, кропотливой и методичной работы по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Особенности цифровизации, развития новых информационных и коммуникационных технологий, конечно, ставят новые задачи перед нашими СМИ. Поэтому обмен мнениями, внедрение новых медиаформатов и инструментов станет одним из главных вопросов нашего сегодняшнего диалога. Ключевой задачей было и остается производство качественного информационного контента, профессиональное и объективное освещение текущих политических событий в Казахстане и России, — сказал Е. Карин.

По словам Пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, помимо торгово-экономических связей между нашими странами особое значение придается сотрудничеству в сфере культуры и медиа. Сейчас российская сторона готовится к государственному визиту Президента Казахстана, который пройдет в ноябре. Планируется подписание большого пакета документов.

— Роль информации невозможно переоценить в свете происходящих в мире событий и с точки зрения дальнейшего укрепления партнерства между нашими странами. В этом плане отрадно, что форум приобрел регулярный характер. В этой связи хочу выразить признательность и казахстанской стороне, и ТАСС за усилия, направленные на развитие этого формата. С моей точки зрения, очень важно придать форуму прикладной характер. Дискуссии всегда полезны, но поскольку собираются СМИ двух стран, то кому как не им знать, что рекомендовать нашим правительствам — в плане дальнейшего улучшения риторики, создания новых форматов сотрудничества, устранения проблем. И, собственно, именно СМИ должны требовать этого от правительства, — сказал Дмитрий Песков.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева на форуме отметила, что Казахстан последовательно придерживается курса добрососедства, что ярко отражается в информационной политике и высокой степени открытости. Казахстанский филиал телеканала МИР и МИР24 ежегодно выпускают свыше 10 циклов телепередач, 15–20 документальных фильмов и около 1600 новостных сюжетов. Благодаря этому казахстанский медиаконтент охватывает уже до 20% территории России.

— Сегодня важно расширять круг совместных проектов, посвященных общим историческим вехам, выдающимся личностям, богатому культурному наследию, туристическим возможностям и достижениям государств, — подчеркнула министр.

Важным направлением обсуждения стали вопросы использования искусственного интеллекта в работе медиа, а также координации усилий по противодействию заведомо ложной информации.

Директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева отметила, что казахстанско-российский медиафорум становится доброй традицией, способствующей расширению взаимодействия и обмену опытом.

— Ключевой вопрос, который мы готовы удерживать в фокусе во время совместной работы, это противодействие деструктивным тенденциям в медиасфере, как сегодня все спикеры отметили распространение фейков, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Важнейший инструмент в этой работе — повышение грамотности населения в финансовой, информационной, и других областях с привлечением экспертного сообщества, — отметила Раушан Кажибаева.

Генеральный директор ИТАР-ТАСС Андрей Кондрашов подчеркнул, что ТАСС последовательно противостоит распространению фейковой информации, сохраняя высокие стандарты достоверности и качества контента.

— Мы всех приглашаем вступить в нашу международную ассоциацию по проверке фактов. К нам могут присоединиться блогеры, фрилансеры, журналисты, интернет-платформы — все. Это работает, и вы можете в этом убедиться. При этом мы активно сотрудничаем с нашими казахстанскими коллегами, а также живо интересуемся жизнью наших соседей. В прошлом году ТАСС подготовил около 6 тысяч материалов о Казахстане, а с начала 2025 года — уже почти 5 тысяч. Эти публикации активно цитируются как в России, так и за рубежом, — сказал он.

Мероприятие, организатором которого выступил Телерадиокомплекс Президента, является продолжением инициативы ИТАР-ТАСС, озвученной на Первом казахстанско-российском медиафоруме в ноябре 2024 года в Москве.