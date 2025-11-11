РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:00, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Астана — Москва: госвизит Касым-Жомарта Токаева определит повестку на десятилетия вперед

    11–12 ноября 2025 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Российскую Федерацию. Анонсируя поездку в Москву Глава нашего государства выступил на страницах «Российской газеты» со статьей  «Вечная дружба — путеводная звезда для наших народов», в которой ключевым пунктом визита обозначил планируемое подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.  О том, какие принципы сотрудничества являются узловыми в казахстанско-российском взаимодействии — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

    Астана - Москва: госвизит Касым-Жомарта Токаева определит повестку на десятилетия вперед
    Коллаж: Kazinform / Freepik

     

    Двигатели интеграции

    Поездка Главы государства в Москву является логическим продолжением успешно наработанной за многие годы базы двустороннего сотрудничества и, как ожидается, придаст новое качество экономическому и культурно-гуманитарному партнерству.

    В своей статье в «Российской газете» Президент подчеркивает, что «Казахстан и Россия сумели выстроить качественное и содержательное стратегическое партнерство и союзничество. В основе такого сотрудничества — осознанное стремление наших народов быть вместе в это турбулентное, непредсказуемое время. Другими словами, вечная дружба — это путеводная звезда для наших государств и народов».

    Казахстан стал первым государством СНГ, заключившим с Россией Договор «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», подписанный в мае 1992 года.

    В середине 90-х годов прошлого века Казахстан и Россия заложили основу Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества, в 1998 году подписали Декларацию «О вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие». Казахстан и Россия первыми достигли взаимопонимания и договоренности по вопросам освоения ресурсов дна Каспийского моря в целях обретения прав на недропользование.

    В 2020 году обновлен Договор о добрососедстве и союзничестве между Казахстаном и Россией. Этот документ закрепляет взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, содействует укреплению мира и стабильности, а также развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.

    Но мир стремительно меняется. В условиях нарастающей нестабильности региональное союзничество приобретает особое значение для устойчивого развития наших стран.

    Поэтому для Казахстана и России, соседей с самой протяженной сухопутной границей в мире, предстоящая встреча Президентов в Москве станет одним из ключевых внешнеполитических событий.

    Об этом говорит и статус визита. Государственный визит на языке дипломатического протокола — это визит высшего уровня, подчеркивающий особые отношения между государствами.

    Токаев и Путин
    Фото: пресс-служба Президента РФ

    На октябрьском саммите «Центральная Азия — Россия» в Душанбе Касым-Жомарт Токаев назвал предстоящий государственный визит «рубежным событием», способным придать новый импульс стратегическому партнерству и союзническим отношениям между Казахстаном и Россией. В свою очередь, Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отношения между двумя странами носят особый характер — не только благодаря исторической близости, но и потому, что именно Казахстан и Россия стояли у истоков евразийской интеграции, сформировав пространство доверия и прагматизма на постсоветском пространстве.

    Многовекторность и союзничество

    Характер казахстанско-российских отношений особенно важен в контексте многовекторной политики Казахстана и широкой международной активности Президента нашей страны. География встреч на высшем уровне говорит сама за себя. Только с начала осени этого года Глава государства принял участие в ряде важнейших международных мероприятий: 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, саммите ШОС в Китае, XII саммите Организации тюркских государств в Азербайджане, заседании Совета глав государств СНГ и втором саммите «Центральная Азия — Россия» в Душанбе.

    Касым-Жомарт Токаев на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
    Фото: Акорда

    Отдельно стоит упомянуть недавний визит Главы нашего государства в Вашингтон для участия в саммите С5+1, встречи с Дональдом Трампом, Джей Ди Вэнсом и Марком Рубио и предстоящий государственный визит в Москву — все это звенья взвешенной внешнеполитической стратегии Казахстана.

    В условиях глобальной турбулентности Астана демонстрирует способность выстраивать доверительный диалог с ключевыми мировыми центрами силы, при этом неизменно подчеркивая приоритет стратегического партнерства с Москвой.

    Как отметил российский журналист и общественный деятель Максим Шевченко, сорокаминутное общение Токаева с Трампом на великолепном английском языке в Вашингтоне — это демонстрация уверенности и дипломатической мудрости, позволившее напрямую донести до руководства США важнейшие послания. 

    В этом контексте переговоры в Вашингтоне выглядят как часть более широкой дипломатической миссии, посольку обсуждаемые вопросы вышли далеко за рамки Центральной Азии и затрагивали вопросы международной повестки дня.

    На фоне растущей геополитической напряженности, именно такие связи — основанные на доверии, личной дипломатии и общей интеграционной повестке — становятся ключевыми опорами евразийской стабильности. Казахстан не просто участвует в переговорах — он формирует пространство для диалога, где возможны решения, а не конфронтация.

    От сырьевого обмена к индустриализации

    Уровень отношений Казахстана и России хорошо иллюстрируют экономические показатели. Эффективность двустороннего взаимодействия подтверждается реализацией 171 совместного проекта, значительная часть которых уже завершена. В настоящее время реализуется 75 совместных проектов на общую сумму около 33 млрд. долл.

    Горнодобывающая промышленность по-прежнему сохраняет стратегическое значение в двустороннем сотрудничестве. Госкорпорация «Росатом» получила значительную долю в освоении уранового месторождения «Буденовское». В рамках нефтегазовых проектов «Каламкас-море» и «Хазар» планируется привлечь не менее 6 млрд долларов инвестиций, что свидетельствует о долгосрочном и взаимовыгодном характере партнерства двух стран.

    В целом объем взаимных инвестиций превышает 50 млрд долларов. Только за прошлый год российские вложения в экономику нашей страны составили свыше 4 млрд долларов — это рекордный показатель за все время сотрудничества.

    Прежде всего, значительную роль сыграла производственная кооперация в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, в условиях нестабильной геополитической обстановки российские предприниматели активно искали новые рынки, и Казахстан стал для них стратегически важным направлением. Помимо географической близости, наша страна зарекомендовала себя как центр экономического притяжения с устойчиво развивающейся макроэкономикой. Дополнительным стимулом для инвесторов служит успешная деятельность совместных предприятий, отмечает главный эксперт отдела анализа экономической политики КИСИ при Президенте РК Асель Абен.

    главный эксперт отдела анализа экономической политики КИСИ при Президенте РК Асель Абен
    Фото: пресс-служба КИСИ

    — В Казахстане работает более 23 тысяч компаний с российским капиталом, примерно 38% от общей численности иностранных фирм. Однако из них лишь 845 работают в обрабатывающей промышленности, — сказала она.

    Энергетика как фундамент сотрудничества

    Основная доля в развитии совместных предприятий приходится на энергетический сектор. Главным проектом стало строительство первой АЭС в Казахстане. Его реализация идет при участии госкорпорации «Росатом», которая уже приступила к проектно-изыскательским работам: пробурено свыше 70 скважин глубиной до 150 метров, ведутся сейсмические и инженерные исследования.

    Стоимость строительства оценивается в 14–15 млрд долларов, а запуск станции запланирован на 2035–2036 годы. Реализация проекта позволит Казахстану укрепить энергетическую безопасность и значительно снизить углеродную нагрузку на экономику.

    С 2023 года действует Дорожная карта сотрудничества между российской компанией «Газпромом» и Правительством Казахстана, а также Соглашение о стратегическом партнерстве сроком на 15 лет.

    В октябре 2025 года был запущен транзит российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана объемом до 3 млрд кубометров в год. Этот проект способствует модернизации казахстанской газотранспортной инфраструктуры и укрепляет роль страны как ключевого энергетического узла Центральной Азии.

    Параллельно реализуется программа газификации северных и восточных регионов Казахстана, в которой Россия выступает главным техническим и инвестиционным партнером.

    Следует отметить, что более 80% казахстанской нефти экспортируется через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В планах — увеличение объемов транзита с 7 до 10 млн тонн в год. Кроме того, Казахстан продлил Соглашение о транзите российской нефти в Китай до 2034 года. Согласно документу, по этому направлению планируется перекачать свыше 100 млн тонн российской нефти.

    КТК-К
    Фото: пресс-служба КТК

    Особое внимание уделяется обеспечению устойчивого функционирования топливно-энергетического комплекса и внедрению возобновляемых источников энергии, что полностью соответствует глобальным тенденциям по декарбонизации и переходу к «зеленой» экономике.

    Центр евразийской логистики

    Одновременно укрепляется инфраструктурное взаимодействие: активно развивается международный транспортный коридор «Север–Юг», который соединяет Россию, Казахстан и Иран с выходом к Персидскому заливу. Казахстан активно участвует в глобальных инициативах, включая проект «Один пояс — один путь», а также развивает Транскаспийский транспортный маршрут, усиливая свою роль как стратегического сухопутного моста между Востоком и Западом.

    В конце сентября Президент Казахстана дал старт строительству второй линии железной дороги «Достык — Мойынты» — крупнейшей железнодорожной магистрали, возведенной за последние 30 лет. Реализация проекта позволит увеличить объемы транзитных грузоперевозок через территорию страны почти в пять раз. Реализуя эти и другие инфраструктурные инициативы, Казахстан становится ключевым звеном евразийской логистики и транзита.

    К уже имеющимся коридорам в перспективе будут добавлены новые. Например, на саммите ШОС, который прошел в начале сентября в китайском Тяньцзине говорилось о перспективах налаживания «Трансалтайского диалога» — это новая инициатива, объединяющая Россию, Казахстан, Китай и Монголию.

    Торговый потенциал

    Несмотря на расширение транспортно-логистических связей, за восемь месяцев текущего года товарооборот между Казахстаном и Россией сократился на 5,7% и составил 17 млрд долларов. По данным Министерства торговли и интеграции РК, основная причина — снижение объемов поставок казахстанских товаров в Россию на 15,4%.

    Падение экспорта прежде всего связано с уменьшением поставок урана (– 41%, — 435 млн долларов), медных руд (– 146 млн долларов), цинка (– 112 млн долларов), железных руд (– 96 млн долларов) и хромовых руд (– 63 млн долларов). Совокупно эти позиции снизили общий объем экспорта почти на 850 млн долларов.

    Инфографика
    Инфографика: Kazinform

    Одновременно отмечается рост поставок золота (+61%), горячекатаного проката стали (+12%), удобрений (+130%) и парфюмерии (+390%). Однако даже значительное увеличение по этим позициям не смогло компенсировать общий спад экспортных объемов.

    Импорт из России остался практически на прежнем уровне (– 0,6%). Сократились поставки меди, пшеницы и локомотивов, тогда как заметно вырос импорт нефтепродуктов (+91%), стальной продукции и текстильных изделий.

    Инфографика
    Инфографика: Kazinform

    От торгового партнера к технологическому союзнику

    По мнению эксперта КИСИ Асель Абен, основная проблема заключается не в объеме торговли, а в ее структуре. Казахстану важно не просто наращивать экспорт, а повышать его качество, чтобы сократить разрыв в торговом сальдо.

    — Один из способов — это локализация импорта. В отраслях с высокой степенью зависимости (фармацевтика, пластмассы, автодетали) необходимо развивать совместные производства и офсетные соглашения, при которых российские партнеры частично переносят выпуск в Казахстан. Это позволит удержать добавленную стоимость внутри страны и снизить объемы импорта, — отметила эксперт.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил цель предельно ясно: «Закрепить планку в 30 млрд долларов взаимной торговли». И предпосылки для достижения этой задачи уже сформированы. По оценке экспертов, итоги предстоящего государственного визита могут определить экономическую повестку на десятилетия вперед.

    — Для России все большее значение приобретает Азиатско-Тихоокеанский регион. А Казахстан находится на этом пути, как одно из ключевых транзитных государств. Это первая важность Казахстана для России. Вторая заключается в том, что в условиях напряженности, санкционного давления, поддержка союзников для России приобретает особую важность, — считает политолог Эдуард Полетаев.

    Эдуард Полетаев
    Фото: из личного архива Эдуарда Полетаева

    Как подчеркивают эксперты, в нынешних условиях приоритетом должно стать развитие совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и высоких технологий.

    — Важно отметить, что меняется сама логика взаимодействия. Вместо модели «покупатель — поставщик» формируется новая цепочка — «партнеры по производству». Если такие проекты будут сопровождаться локализацией и развитием инжиниринговых компетенций, они способны создать в Казахстане новые индустриальные кластеры и экспортную базу. Однако важно не ограничиваться лишь отверточной сборкой — стране необходимы научно-исследовательские и конструкторские центры, сервисные хабы и полноценный трансфер технологий. В этом случае совместные проекты действительно станут инструментом индустриализации, — подчеркивает Асель Абен.

    Человеческий капитал и цифровая повестка

    Около 15% совместных проектов между Казахстаном и Россией приходится на финансовый сектор и IT, что отражает переход Казахстана к цифровой экономике и развитие индустрии знаний. В этой связи человеческий капитал становится одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества.

    Сегодня в российских вузах обучается порядка 67 тысяч студентов из Казахстана. На территории Казахстана действуют филиалы ведущих российских университетов — МИФИ, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, а недавно в Астане открылся филиал МГИМО. В целом 60 казахстанских и 50 российских университетов реализуют более 1800 совместных соглашений и образовательных программ.

    Благодаря российским инвестициям, открытию совместных производств и активному товарообороту между странами в Казахстане создано свыше 22 тысяч рабочих мест. На предприятиях сотрудники проходят повышение квалификации и осваивают современные технологии, что способствует формированию нового поколения специалистов для высокотехнологичных отраслей.

    Диалог лидеров: преемственность и стратегический курс

    Вопросы развития человеческого капитала, привлечения инвестиций, а также сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и цифровой экономики станут ключевыми темами XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Уральске в рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию.

    Подобные форумы уже стали доброй традицией для двух соседних государств, особенно для приграничных регионов, на долю которых приходится около 70% всего двустороннего товарооборота. Их ключевая особенность — участие Президентов Казахстана и России, что придает форуму высокий политический статус и обеспечивает практическую направленность обсуждаемых инициатив.

    В целом за последние два года Президенты Казахстана и России неоднократно встречались в Москве, Астане, Казани, Душанбе, а также на полях международных форумов. В июле прошлого года Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в рамках саммита ШОС, в ходе которых подтвердили намерение расширять сотрудничество в сфере транспорта и логистики, в частности по маршруту «Север–Юг», и согласовали подготовку Программы межрегионального сотрудничества на 2024–2028 годы.

    поезд
    Фото: Kazinform

    Уже в ноябре 2024 года Президент России прибыл в Астану с государственным визитом. По его итогам стороны подписали 20 межправительственных соглашений, включая Совместное заявление о стратегическом партнерстве в условиях глобальной турбулентности.

    В октябре этого года, во время саммитов СНГ и «Россия — Центральная Азия», Токаев и Путин вновь провели отдельные переговоры, в ходе которых обсудили реализацию ноябрьских соглашений и предстоящий государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию.

    Визит Касым-Жомарта Токаева в Россию — важный этап в дальнейшем укреплении стратегического партнерства двух стран. Будут подведены итоги масштабной повестки сотрудничества последних лет и определены новые ориентиры для экономического, энергетического, инфраструктурного и гуманитарного взаимодействия.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Инвестиции Торговля Сотрудничество Россия
    Ержан Утепкалиев
    Ержан Утепкалиев
    Автор
