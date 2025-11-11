Астана — Москва: госвизит Касым-Жомарта Токаева определит повестку на десятилетия вперед

Двигатели интеграции

Поездка Главы государства в Москву является логическим продолжением успешно наработанной за многие годы базы двустороннего сотрудничества и, как ожидается, придаст новое качество экономическому и культурно-гуманитарному партнерству.

В своей статье в «Российской газете» Президент подчеркивает, что «Казахстан и Россия сумели выстроить качественное и содержательное стратегическое партнерство и союзничество. В основе такого сотрудничества — осознанное стремление наших народов быть вместе в это турбулентное, непредсказуемое время. Другими словами, вечная дружба — это путеводная звезда для наших государств и народов».

Казахстан стал первым государством СНГ, заключившим с Россией Договор «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», подписанный в мае 1992 года.

В середине 90-х годов прошлого века Казахстан и Россия заложили основу Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества, в 1998 году подписали Декларацию «О вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие». Казахстан и Россия первыми достигли взаимопонимания и договоренности по вопросам освоения ресурсов дна Каспийского моря в целях обретения прав на недропользование.

В 2020 году обновлен Договор о добрососедстве и союзничестве между Казахстаном и Россией. Этот документ закрепляет взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, содействует укреплению мира и стабильности, а также развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.

Но мир стремительно меняется. В условиях нарастающей нестабильности региональное союзничество приобретает особое значение для устойчивого развития наших стран.

Поэтому для Казахстана и России, соседей с самой протяженной сухопутной границей в мире, предстоящая встреча Президентов в Москве станет одним из ключевых внешнеполитических событий.

Об этом говорит и статус визита. Государственный визит на языке дипломатического протокола — это визит высшего уровня, подчеркивающий особые отношения между государствами.

Фото: пресс-служба Президента РФ

На октябрьском саммите «Центральная Азия — Россия» в Душанбе Касым-Жомарт Токаев назвал предстоящий государственный визит «рубежным событием», способным придать новый импульс стратегическому партнерству и союзническим отношениям между Казахстаном и Россией. В свою очередь, Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отношения между двумя странами носят особый характер — не только благодаря исторической близости, но и потому, что именно Казахстан и Россия стояли у истоков евразийской интеграции, сформировав пространство доверия и прагматизма на постсоветском пространстве.

Многовекторность и союзничество



Характер казахстанско-российских отношений особенно важен в контексте многовекторной политики Казахстана и широкой международной активности Президента нашей страны. География встреч на высшем уровне говорит сама за себя. Только с начала осени этого года Глава государства принял участие в ряде важнейших международных мероприятий: 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, саммите ШОС в Китае, XII саммите Организации тюркских государств в Азербайджане, заседании Совета глав государств СНГ и втором саммите «Центральная Азия — Россия» в Душанбе.

Фото: Акорда

Отдельно стоит упомянуть недавний визит Главы нашего государства в Вашингтон для участия в саммите С5+1, встречи с Дональдом Трампом, Джей Ди Вэнсом и Марком Рубио и предстоящий государственный визит в Москву — все это звенья взвешенной внешнеполитической стратегии Казахстана.

В условиях глобальной турбулентности Астана демонстрирует способность выстраивать доверительный диалог с ключевыми мировыми центрами силы, при этом неизменно подчеркивая приоритет стратегического партнерства с Москвой.

Как отметил российский журналист и общественный деятель Максим Шевченко, сорокаминутное общение Токаева с Трампом на великолепном английском языке в Вашингтоне — это демонстрация уверенности и дипломатической мудрости, позволившее напрямую донести до руководства США важнейшие послания.

В этом контексте переговоры в Вашингтоне выглядят как часть более широкой дипломатической миссии, посольку обсуждаемые вопросы вышли далеко за рамки Центральной Азии и затрагивали вопросы международной повестки дня.

На фоне растущей геополитической напряженности, именно такие связи — основанные на доверии, личной дипломатии и общей интеграционной повестке — становятся ключевыми опорами евразийской стабильности. Казахстан не просто участвует в переговорах — он формирует пространство для диалога, где возможны решения, а не конфронтация.

От сырьевого обмена к индустриализации

Уровень отношений Казахстана и России хорошо иллюстрируют экономические показатели. Эффективность двустороннего взаимодействия подтверждается реализацией 171 совместного проекта, значительная часть которых уже завершена. В настоящее время реализуется 75 совместных проектов на общую сумму около 33 млрд. долл.

Горнодобывающая промышленность по-прежнему сохраняет стратегическое значение в двустороннем сотрудничестве. Госкорпорация «Росатом» получила значительную долю в освоении уранового месторождения «Буденовское». В рамках нефтегазовых проектов «Каламкас-море» и «Хазар» планируется привлечь не менее 6 млрд долларов инвестиций, что свидетельствует о долгосрочном и взаимовыгодном характере партнерства двух стран.

В целом объем взаимных инвестиций превышает 50 млрд долларов. Только за прошлый год российские вложения в экономику нашей страны составили свыше 4 млрд долларов — это рекордный показатель за все время сотрудничества.

Прежде всего, значительную роль сыграла производственная кооперация в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, в условиях нестабильной геополитической обстановки российские предприниматели активно искали новые рынки, и Казахстан стал для них стратегически важным направлением. Помимо географической близости, наша страна зарекомендовала себя как центр экономического притяжения с устойчиво развивающейся макроэкономикой. Дополнительным стимулом для инвесторов служит успешная деятельность совместных предприятий, отмечает главный эксперт отдела анализа экономической политики КИСИ при Президенте РК Асель Абен.

Фото: пресс-служба КИСИ

— В Казахстане работает более 23 тысяч компаний с российским капиталом, примерно 38% от общей численности иностранных фирм. Однако из них лишь 845 работают в обрабатывающей промышленности, — сказала она.

Энергетика как фундамент сотрудничества

Основная доля в развитии совместных предприятий приходится на энергетический сектор. Главным проектом стало строительство первой АЭС в Казахстане. Его реализация идет при участии госкорпорации «Росатом», которая уже приступила к проектно-изыскательским работам: пробурено свыше 70 скважин глубиной до 150 метров, ведутся сейсмические и инженерные исследования.

Стоимость строительства оценивается в 14–15 млрд долларов, а запуск станции запланирован на 2035–2036 годы. Реализация проекта позволит Казахстану укрепить энергетическую безопасность и значительно снизить углеродную нагрузку на экономику.

С 2023 года действует Дорожная карта сотрудничества между российской компанией «Газпромом» и Правительством Казахстана, а также Соглашение о стратегическом партнерстве сроком на 15 лет.

В октябре 2025 года был запущен транзит российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана объемом до 3 млрд кубометров в год. Этот проект способствует модернизации казахстанской газотранспортной инфраструктуры и укрепляет роль страны как ключевого энергетического узла Центральной Азии.

Параллельно реализуется программа газификации северных и восточных регионов Казахстана, в которой Россия выступает главным техническим и инвестиционным партнером.

Следует отметить, что более 80% казахстанской нефти экспортируется через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В планах — увеличение объемов транзита с 7 до 10 млн тонн в год. Кроме того, Казахстан продлил Соглашение о транзите российской нефти в Китай до 2034 года. Согласно документу, по этому направлению планируется перекачать свыше 100 млн тонн российской нефти.

Фото: пресс-служба КТК

Особое внимание уделяется обеспечению устойчивого функционирования топливно-энергетического комплекса и внедрению возобновляемых источников энергии, что полностью соответствует глобальным тенденциям по декарбонизации и переходу к «зеленой» экономике.

Центр евразийской логистики

Одновременно укрепляется инфраструктурное взаимодействие: активно развивается международный транспортный коридор «Север–Юг», который соединяет Россию, Казахстан и Иран с выходом к Персидскому заливу. Казахстан активно участвует в глобальных инициативах, включая проект «Один пояс — один путь», а также развивает Транскаспийский транспортный маршрут, усиливая свою роль как стратегического сухопутного моста между Востоком и Западом.

В конце сентября Президент Казахстана дал старт строительству второй линии железной дороги «Достык — Мойынты» — крупнейшей железнодорожной магистрали, возведенной за последние 30 лет. Реализация проекта позволит увеличить объемы транзитных грузоперевозок через территорию страны почти в пять раз. Реализуя эти и другие инфраструктурные инициативы, Казахстан становится ключевым звеном евразийской логистики и транзита.

К уже имеющимся коридорам в перспективе будут добавлены новые. Например, на саммите ШОС, который прошел в начале сентября в китайском Тяньцзине говорилось о перспективах налаживания «Трансалтайского диалога» — это новая инициатива, объединяющая Россию, Казахстан, Китай и Монголию.

Торговый потенциал

Несмотря на расширение транспортно-логистических связей, за восемь месяцев текущего года товарооборот между Казахстаном и Россией сократился на 5,7% и составил 17 млрд долларов. По данным Министерства торговли и интеграции РК, основная причина — снижение объемов поставок казахстанских товаров в Россию на 15,4%.

Падение экспорта прежде всего связано с уменьшением поставок урана (– 41%, — 435 млн долларов), медных руд (– 146 млн долларов), цинка (– 112 млн долларов), железных руд (– 96 млн долларов) и хромовых руд (– 63 млн долларов). Совокупно эти позиции снизили общий объем экспорта почти на 850 млн долларов.

Инфографика: Kazinform

Одновременно отмечается рост поставок золота (+61%), горячекатаного проката стали (+12%), удобрений (+130%) и парфюмерии (+390%). Однако даже значительное увеличение по этим позициям не смогло компенсировать общий спад экспортных объемов.

Импорт из России остался практически на прежнем уровне (– 0,6%). Сократились поставки меди, пшеницы и локомотивов, тогда как заметно вырос импорт нефтепродуктов (+91%), стальной продукции и текстильных изделий.

Инфографика: Kazinform

От торгового партнера к технологическому союзнику

По мнению эксперта КИСИ Асель Абен, основная проблема заключается не в объеме торговли, а в ее структуре. Казахстану важно не просто наращивать экспорт, а повышать его качество, чтобы сократить разрыв в торговом сальдо.

— Один из способов — это локализация импорта. В отраслях с высокой степенью зависимости (фармацевтика, пластмассы, автодетали) необходимо развивать совместные производства и офсетные соглашения, при которых российские партнеры частично переносят выпуск в Казахстан. Это позволит удержать добавленную стоимость внутри страны и снизить объемы импорта, — отметила эксперт.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил цель предельно ясно: «Закрепить планку в 30 млрд долларов взаимной торговли». И предпосылки для достижения этой задачи уже сформированы. По оценке экспертов, итоги предстоящего государственного визита могут определить экономическую повестку на десятилетия вперед.

— Для России все большее значение приобретает Азиатско-Тихоокеанский регион. А Казахстан находится на этом пути, как одно из ключевых транзитных государств. Это первая важность Казахстана для России. Вторая заключается в том, что в условиях напряженности, санкционного давления, поддержка союзников для России приобретает особую важность, — считает политолог Эдуард Полетаев.

Фото: из личного архива Эдуарда Полетаева

Как подчеркивают эксперты, в нынешних условиях приоритетом должно стать развитие совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и высоких технологий.

— Важно отметить, что меняется сама логика взаимодействия. Вместо модели «покупатель — поставщик» формируется новая цепочка — «партнеры по производству». Если такие проекты будут сопровождаться локализацией и развитием инжиниринговых компетенций, они способны создать в Казахстане новые индустриальные кластеры и экспортную базу. Однако важно не ограничиваться лишь отверточной сборкой — стране необходимы научно-исследовательские и конструкторские центры, сервисные хабы и полноценный трансфер технологий. В этом случае совместные проекты действительно станут инструментом индустриализации, — подчеркивает Асель Абен.

Человеческий капитал и цифровая повестка

Около 15% совместных проектов между Казахстаном и Россией приходится на финансовый сектор и IT, что отражает переход Казахстана к цифровой экономике и развитие индустрии знаний. В этой связи человеческий капитал становится одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества.

Сегодня в российских вузах обучается порядка 67 тысяч студентов из Казахстана. На территории Казахстана действуют филиалы ведущих российских университетов — МИФИ, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, а недавно в Астане открылся филиал МГИМО. В целом 60 казахстанских и 50 российских университетов реализуют более 1800 совместных соглашений и образовательных программ.

Благодаря российским инвестициям, открытию совместных производств и активному товарообороту между странами в Казахстане создано свыше 22 тысяч рабочих мест. На предприятиях сотрудники проходят повышение квалификации и осваивают современные технологии, что способствует формированию нового поколения специалистов для высокотехнологичных отраслей.

Диалог лидеров: преемственность и стратегический курс

Вопросы развития человеческого капитала, привлечения инвестиций, а также сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и цифровой экономики станут ключевыми темами XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Уральске в рамках государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию.

Подобные форумы уже стали доброй традицией для двух соседних государств, особенно для приграничных регионов, на долю которых приходится около 70% всего двустороннего товарооборота. Их ключевая особенность — участие Президентов Казахстана и России, что придает форуму высокий политический статус и обеспечивает практическую направленность обсуждаемых инициатив.

В целом за последние два года Президенты Казахстана и России неоднократно встречались в Москве, Астане, Казани, Душанбе, а также на полях международных форумов. В июле прошлого года Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в рамках саммита ШОС, в ходе которых подтвердили намерение расширять сотрудничество в сфере транспорта и логистики, в частности по маршруту «Север–Юг», и согласовали подготовку Программы межрегионального сотрудничества на 2024–2028 годы.

Фото: Kazinform

Уже в ноябре 2024 года Президент России прибыл в Астану с государственным визитом. По его итогам стороны подписали 20 межправительственных соглашений, включая Совместное заявление о стратегическом партнерстве в условиях глобальной турбулентности.

В октябре этого года, во время саммитов СНГ и «Россия — Центральная Азия», Токаев и Путин вновь провели отдельные переговоры, в ходе которых обсудили реализацию ноябрьских соглашений и предстоящий государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Россию — важный этап в дальнейшем укреплении стратегического партнерства двух стран. Будут подведены итоги масштабной повестки сотрудничества последних лет и определены новые ориентиры для экономического, энергетического, инфраструктурного и гуманитарного взаимодействия.