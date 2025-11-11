РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:20, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Борт Президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Минобороны РФ

    Государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию начнется 11–12 ноября 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Борт Президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Минобороны РФ
    Фото: Акорда

    — С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт Президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны РФ, — сообщили в пресс-службе Акорды.

    Ранее анонсируя поездку в Москву Глава нашего государства выступил на страницах «Российской газеты» со статьей «Вечная дружба — путеводная звезда для наших народов», в которой ключевым пунктом визита обозначил планируемое подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. О том, какие принципы сотрудничества являются узловыми в казахстанско-российском взаимодействии — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Казахстан Авиация Россия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают