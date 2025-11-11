Борт Президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Минобороны РФ

— С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт Президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны РФ, — сообщили в пресс-службе Акорды.

Ранее анонсируя поездку в Москву Глава нашего государства выступил на страницах «Российской газеты» со статьей «Вечная дружба — путеводная звезда для наших народов», в которой ключевым пунктом визита обозначил планируемое подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. О том, какие принципы сотрудничества являются узловыми в казахстанско-российском взаимодействии — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.