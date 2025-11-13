14 документов подписали Казахстан и Россия

Также в присутствии глав государств состоялся обмен следующими подписанными межправительственными и межведомственными документами:

Комплексная программа экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации на 2026–2030 годы; Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об организации сотрудничества в области транзитных перевозок железнодорожным транспортом и перевалки российских и казахстанских грузов, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны; Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности; Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании Казахстанско-Российской межгосударственной комиссии для проведения летных испытаний космического ракетного комплекса «Союз-5» и космического ракетного комплекса «Байтерек»; Соглашение в форме обмена нотами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об учреждении Генерального консульства Российской Федерации в городе Актау; Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; Меморандум между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством экономического развития Российской Федерации о взаимопонимании по вопросу взаимодействия в развитии особых экономических зон; Меморандум о намерениях между Министерством просвещения Республики Казахстан и Министерством просвещения Российской Федерации по созданию казахстанско-российских общеобразовательных организаций в Республике Казахстан и российско-казахстанских общеобразовательных организаций в Российской Федерации; Совместный план мероприятий между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации по подготовке к ввозу в Республику Казахстан амурских тигров из Российской Федерации и первичной адаптации завезенных животных; Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Российская Федерация) о сотрудничестве в области урегулирования ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях; План мероприятий между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством транспорта Российской Федерации по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской государственной границе; Соглашение между АО «НК «КТЖ» и ОАО «РЖД» о развитии межгосударственных стыковых пунктов; Меморандум о сотрудничестве между АО «Казпочта» и АО «Почта России».

Ранее в заявлении для СМИ Касым-Жомарт Токаев прокомментировал подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России, по итогам которых были достигнуты договоренности в сферах транспорта, экономики, культуры, образования и спорта.