    19:09, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России

    Договоренности Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина коснулись сфер транспорта, экономики, культуры, образования и спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Tokayev and Putin
    Photo credit: Akorda

    Транзитно-транспортная сфера

    • Договорились последовательно расширять возможности транспортных коридоров Север — Юг, ТМТМ, железнодорожной линии Аягоз — Бахты, Достык — Мойынты и ряда других проектов.
    • Подчеркнули важность улучшения трансграничной логистической инфраструктуры, совершенствования работы пунктов пропуска на границе.
    • Намерены продолжить взаимодействие для продвижения перспективной инициативы «Трансалтайский диалог». Данный формат призван стать эффективной площадкой для расширения сотрудничества между Казахстаном, Россией, Китаем и Монголией в духе добрососедства и взаимной выгоды.

    Энергетика

    • За последние годы в данном направлении достигнут значительный прогресс. Особо отмечена плодотворная работа с компанией «Росатом», в том числе по проекту строительства первой АЭС в нашей стране.
    • Стороны условились укреплять партнерство в сфере добычи, транспортировки и поставок нефти, нефтепродуктов, угля, электроэнергии.
    • Детально обсуждены перспективы газового сотрудничества, в частности газоснабжение приграничных с Россией регионов Казахстана, а также транзит в третьи страны.

    Новые инновационные точки роста

    • Ряд подписанных в рамках визита документов позволят нашим странам значительно продвинуться в вопросах освоения космоса, атомной энергетики, развития особых экономических зон и креативных индустрий.
    • Широкие возможности открываются в IT-секторе, где у Казахстана накоплен успешный опыт.

    Культурно-гуманитарная сфера

    • Неуклонно растет количество проводимых мероприятий — гастролей, выставок, концертов и спортивных состязаний.
    • Недавно в Москве с успехом прошли Дни культуры Казахстана в России.
    • Ранее Якутск и Казань принимали казахстанских деятелей искусств в рамках Дней культуры.
    • В мае текущего года в Астане была открыта «Аллея Вечной дружбы Казахстана и России», а вчера в Москве — «Сквер казахстанско-российской дружбы».
    • Одной из московских улиц присвоено имя Шокана Уалиханова.
    • Запланировано открытие в Москве Казахского информационно-культурного центра.

    Образование и спорт

    • В Казахстане успешно функционируют девять филиалов ведущих российских вузов.
    • В текущем году были открыты филиал МГИМО в Астане и филиал КазНУ имени аль-Фараби в Омске.
    • Прорабатывается также вопрос открытия в нашей стране представительства российского медицинского вуза.
    • Реализуются совместные проекты строительства школ с учетом образовательных стандартов обеих стран.
    • В Алматы при спонсорской поддержке будет построено здание филиала известной российской школы «Сириус».
    • В Казахстане уделяют должное внимание продвижению русской культуры и языка. Свою лепту в это важное дело призвана внести созданная по инициативе нашей страны Международная организация по русскому языку.

    Ранее в заявлении для СМИ Касым-Жомарт Токаев прокомментировал подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

    После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

    Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

    Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Казахстан Сотрудничество Владимир Путин Россия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
