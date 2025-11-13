Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России

Транзитно-транспортная сфера

Договорились последовательно расширять возможности транспортных коридоров Север — Юг, ТМТМ, железнодорожной линии Аягоз — Бахты, Достык — Мойынты и ряда других проектов.

Подчеркнули важность улучшения трансграничной логистической инфраструктуры, совершенствования работы пунктов пропуска на границе.

Намерены продолжить взаимодействие для продвижения перспективной инициативы «Трансалтайский диалог». Данный формат призван стать эффективной площадкой для расширения сотрудничества между Казахстаном, Россией, Китаем и Монголией в духе добрососедства и взаимной выгоды.

Энергетика

За последние годы в данном направлении достигнут значительный прогресс. Особо отмечена плодотворная работа с компанией «Росатом», в том числе по проекту строительства первой АЭС в нашей стране.

Стороны условились укреплять партнерство в сфере добычи, транспортировки и поставок нефти, нефтепродуктов, угля, электроэнергии.

Детально обсуждены перспективы газового сотрудничества, в частности газоснабжение приграничных с Россией регионов Казахстана, а также транзит в третьи страны.

Новые инновационные точки роста

Ряд подписанных в рамках визита документов позволят нашим странам значительно продвинуться в вопросах освоения космоса, атомной энергетики, развития особых экономических зон и креативных индустрий.

Широкие возможности открываются в IT-секторе, где у Казахстана накоплен успешный опыт.

Культурно-гуманитарная сфера

Неуклонно растет количество проводимых мероприятий — гастролей, выставок, концертов и спортивных состязаний.

Недавно в Москве с успехом прошли Дни культуры Казахстана в России.

Ранее Якутск и Казань принимали казахстанских деятелей искусств в рамках Дней культуры.

В мае текущего года в Астане была открыта «Аллея Вечной дружбы Казахстана и России», а вчера в Москве — «Сквер казахстанско-российской дружбы».

Одной из московских улиц присвоено имя Шокана Уалиханова.

Запланировано открытие в Москве Казахского информационно-культурного центра.

Образование и спорт

В Казахстане успешно функционируют девять филиалов ведущих российских вузов.

В текущем году были открыты филиал МГИМО в Астане и филиал КазНУ имени аль-Фараби в Омске.

Прорабатывается также вопрос открытия в нашей стране представительства российского медицинского вуза.

Реализуются совместные проекты строительства школ с учетом образовательных стандартов обеих стран.

В Алматы при спонсорской поддержке будет построено здание филиала известной российской школы «Сириус».

В Казахстане уделяют должное внимание продвижению русской культуры и языка. Свою лепту в это важное дело призвана внести созданная по инициативе нашей страны Международная организация по русскому языку.

Ранее в заявлении для СМИ Касым-Жомарт Токаев прокомментировал подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России.