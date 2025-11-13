Документ имеет историческое значение — Токаев о Декларации об отношениях Казахстана и России
В заявлении для СМИ Касым-Жомарт Токаев прокомментировал подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между нашими народами.
В этой связи хочу выразить огромную благодарность Владимиру Владимировичу Путину за его личный вклад в укрепление двусторонних отношений.
Мы в Казахстане знаем и уважаем Президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире.
Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации. Высоко оцениваю состоявшиеся переговоры, они прошли в открытой, доверительной атмосфере и принесли практическую пользу, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент также сообщил о достигнутой договоренности поддерживать интенсивный диалог на всех уровнях.
— Особое внимание уделили вопросам развития промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, высоких технологий, цифровизации, гуманитарного взаимодействия, а также реализации новых инфраструктурных проектов.
С удовлетворением отметили, что, несмотря на сложную международную обстановку, взаимодействие и сотрудничество активно развиваются на пользу нашим народам, — сказал Глава государства в заключение.